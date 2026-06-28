Jogador revelado pelo Cruzeiro é anunciado por clube japonês O jogador foi criado nas categorias de base do Cruzeiro

Jogador criado nas categorias de base do Cruzeiro, o zagueiro Weverton foi anunciado pelo Kyoto Santa do Japão. O defensor foi emprestado pelo Vila Nova até o meio de 2027.

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Segundo apuração do Lance!, os japoneses contrataram o atleta por empréstimo com opção de compra. É importante destacar que o Cruzeiro ainda detém 50% dos direitos econômicos do jogador.

Contratado em definitivo pelo Vila Nova no início desta temporada, sem custos, Weverton disputou apenas sete jogos pelo clube goiano. Antes, havia sido emprestado à Ponte Preta, onde entrou em campo três vezes.

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Agora no clube japonês, o atleta irá encontrar um ex-jogador do Cruzeiro. Rafael Elias está no Kyoto Santa há três temporadas.

Weverton no Cruzeiro

Weverton chegou ao Cruzeiro em 2017 para integrar o Sub-15 do clube. Na Toca da Raposa I, fez toda sua formação, destacando-se nas categorias inferiores até ser convocado para a Seleção Brasileira.

O zagueiro teve uma oportunidade no time principal do Cabuloso em 2021. Inicialmente, destacou-se, mas oscilou e não conseguiu se firmar.

Weverton em ação como jogador do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Ao todo, disputou 16 partidas pela equipe de Belo Horizonte. Com a falta de espaço no Cruzeiro, Weverton foi emprestado ao Athletic, Betim e Vila Nova.

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Emprestado ao time goiano, disputou a segunda parte da última temporada por empréstimo. Com o fim de seu vínculo com a Raposa, acertou com o Tigre por duas temporadas.

– Hoje se encerra meu ciclo com o Cruzeiro, foram 9 anos vinculado a esse clube, clube que me deu todo suporte para evoluir como homem e como atleta e que realizou meu maior sonho. Por isso, minha gratidão eterna à instituição e a todos que, de alguma forma, me ajudaram durante a trajetória! Estarei sempre na torcida! – escreveu o zagueiro em sua despedida.

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