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Flamengo chega a Belo Horizonte para duelo com o Cruzeiro pela Libertadores

Time chegou em Belo Horizonte para enfrentar o Cruzeiro na Libertadores

PorLucas BayerBelo Horizonte (MG)
11/08/2026 18:37
Atualizado há 2 minutos
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O Flamengo foi recebido com festa em Belo Horizonte (MG) nesta terça-feira (11), véspera do duelo o com o Cruzeiro, pelas oitavas de final da Libertadores. A delegação rubro-negra chegou ao hotel sob o carinho dos torcedores e inicia a concentração para o jogo de ida, marcado para esta quarta (12), às 21h30 (de Brasília), no Mineirão. Apesar disso, os jogadores não pararam para atender os fãs que aguardavam no local.

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Preparação antes da viagem

O elenco do Flamengo treinou na manhã desta terça-feira no Ninho do Urubu, no Rio de Janeiro. Após a atividade, os jogadores almoçaram no próprio centro de treinamento antes de iniciarem a viagem para Minas Gerais.

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O embarque aconteceu por volta das 16h. O voo até Belo Horizonte teve duração aproximada de uma hora. Na chegada à cidade, a delegação enfrentou um pequeno atraso para chegar ao hotel, localizado na região central, devido ao trânsito intenso do horário de pico.

Torcedor do Flamengo reclama de falta de contato com jogadores

A chegada do Flamengo a Belo Horizonte também foi marcada pela insatisfação de torcedores que aguardavam a delegação em frente ao hotel. Entre eles estava Leonardo Monteiro, que viajou do Rio de Janeiro com a filha e esperava conseguir uma foto com os jogadores.

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Leonardo afirmou que estava no local desde as 16h30 e lamentou que nenhum atleta tenha parado para atender os torcedores. Por outro lado, membros da delegação rubro-negra tiraram fotos e conversaram com fãs na parte de dentro do hotel, conforme registrou o Lance!.

— A gente tá aqui há quase duas horas na fila, né? Eu vim lá do Rio de Janeiro com a minha filha. Ninguém parou nem pra tirar uma foto. A gente sabe que não pode atender todo mundo, mas poxa… atende pelo menos um, dois torcedores saírem, né? Vamos ver se amanhã eles vão jogar com raça, né? Vamos fazer o resultado. Já que não atenderam a gente, vamos ver se atende na quarta-feira… Cheguei aqui às 4h30 mais ou menos — afirmou o torcedor.

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Pedro chegando com mala do Flamengo
Pedro em chegada do Flamengo em Belo Horizonte (Foto: Lucas Bayer)

Flamengo inicia disputa por vaga nas quartas

O duelo contra o Cruzeiro marca o início da disputa por uma vaga nas quartas de final da Libertadores. O time mineiro voltou à competição em 2026 após sete anos e avançou às oitavas como segundo colocado do Grupo D, com 11 pontos. Já o Flamengo, atual campeão do torneio, chega ao mata-mata em busca da defesa do título.

O primeiro encontro entre as equipes será no Mineirão, nesta quarta-feira, às 21h30. A partida de volta está marcada para a próxima quarta (19), no Maracanã, no Rio de Janeiro.

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Provável escalação do Flamengo para enfrentar o Cruzeiro

O Flamengo deve entrar em campo contra o Cruzeiro com: Rossi; Varela (Emerson Royal), Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal (Plata), Pedro e Samuel Lino.

Leonardo Jardim em chegada em Belo Horizonte
Leonardo Jardim em chegada do Flamengo em Belo Horizonte (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

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