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Vini Jr toma decisão e decide baixar pedida para renovar com Real Madrid

Jogador teria mudado postura durante negociações para renovar contrato

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
01/08/2026 11:33
Atualizado há 12 minutos
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Vini Jr usando o novo uniforme do Real Madrid
Vini Jr usando o novo uniforme do Real Madrid (Foto: Reprodução/Real Madrid)

O atacante Vini Jr mudou sua postura para tentar resolver as pendências nas negociações de renovação com o Real Madrid. De acordo com o portal The Athletic, o brasileiro avisou ao clube que está disposto a diminuir suas exigências financeiras para facilitar um acordo final. Atualmente, o camisa 7 recebe cerca de 18 milhões de euros líquidos por temporada, e o time espanhol já havia oferecido um aumento para 20 milhões, proposta que foi recusada anteriormente pelo jogador.

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O bônus de renovação: o principal problema entre Vini Jr e Real Madrid

Vini Jr em entrevista coletiva antes de Real Madrid e Bayern de Munique pela Champions League (Foto: Pierre-Philippe MARCOU / AFP)
Vini Jr em entrevista coletiva antes de Real Madrid e Bayern de Munique pela Champions League (Foto: Pierre-Philippe MARCOU / AFP)

Mesmo com a disposição de Vini Jr. em baixar o valor do salário, o maior problema da negociação continua sendo o bônus de renovação. O estafe do atleta pede um pacote total de quase 30 milhões de euros, que inclui o salário fixo, bônus por metas atingidas e o prêmio pela assinatura do contrato. O Real Madrid resiste ao pedido porque esse tipo de gratificação não tem precedentes na história do clube.

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Basicamente, o valor pedido pelo brasileiro seria uma bonificação pela assinatura do contrato com um jogador que já pertence ao clube. Isso abriria margem para que outros atletas também solicitassem o valor.

A defesa do jogador para exigir esse bônus é a comparação com Kylian Mbappé. Embora os dois tenham salários base parecidos, Mbappé recebe muito mais no total por causa do bônus que ganhou ao chegar do PSG em 2024. Para os representantes de Vinicius, o prêmio de renovação é a única forma de o jogador ser valorizado financeiramente sem que o clube precise quebrar oficialmente o seu teto salarial.

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Ultimato e o interesse do Arsenal

Para o Real Madrid, Vini Jr. seria uma exceção caso o clube ceda, e isso poderia causar um "efeito dominó" no elenco, levando outros atletas a pedirem o mesmo em futuras renovações. Segundo o jornal Marca, a diretoria já adotou uma postura mais dura e deu um ultimato: ou o atacante aceita os termos atuais da proposta ou será negociado ainda nesta janela, para evitar que saia de graça ao fim do contrato em junho de 2027.

A situação de indefinição é acompanhada de perto pelo Arsenal. O clube inglês, comandado por Mikel Arteta, já indicou que aceitaria pagar o maior salário da história do time para ter o atacante. Além disso, a contratação encaminhada de Yan Diomande pelo Real Madrid é vista pelos ingleses como um sinal de que o clube espanhol já se prepara para uma possível saída de sua estrela.

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