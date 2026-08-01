Novo treinador do City despista sobre acerto entre Rodri e Real Madrid: 'Boatos' Treinador afirmou que o volante segue focado na recuperação após cirurgia e evitou comentar rumores de transferência

O futuro de Rodri segue entre os principais assuntos da janela de transferências do futebol europeu. Após o destaque do volante na Copa do Mundo de 2026 com a Espanha, o nome do jogador passou a ser ligado ao Real Madrid. Apesar dos rumores, o novo técnico do Manchester City, Enzo Maresca, tratou de minimizar qualquer possibilidade de saída neste momento.

Em entrevista coletiva nesta sexta-feira (31), o treinador afirmou que as especulações não alteram a situação do meio-campista, que continua sendo jogador do City e está concentrado na recuperação após uma cirurgia.

continua após a publicidade

— Por enquanto, tudo não passa de especulação. Rodri passou por uma cirurgia na segunda-feira passada; tudo correu bem. Agora, alguns dias de descanso e ele estará de volta conosco quando suas férias terminarem — afirmou Maresca.

Maresca reforça importância de Rodri para o City

Na primeira temporada à frente do Manchester City, Maresca deixou claro que considera Rodri uma peça fundamental para o projeto do clube. Sem entrar em detalhes sobre o interesse do Real Madrid, o treinador ressaltou que qualquer equipe gostaria de contar com um jogador do nível do espanhol.

— É muito importante. Eu disse na minha primeira coletiva que qualquer treinador do mundo gostaria de ter Rodri. Ele é um jogador de alto nível e é importante para mim, para o clube e para todos. Agora, ele precisa descansar para estar pronto quando começarmos a jogar a cada três dias — destacou.

Rodri é considerado um dos principais alvos do Real Madrid nesta janela de transferências, mas, até o momento, não há acordo entre os clubes, e o volante segue vinculado ao Manchester City.

continua após a publicidade

Enzo Maresca no comando do Manchester City (Foto: Reprodução/X)

+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

City já avalia possível reposição

Embora Maresca tenha reforçado a importância de Rodri para o elenco, o Manchester City acompanha o mercado caso uma negociação aconteça.

Segundo as informações, o principal nome observado pelo clube inglês é o marroquino Ayyoub Bouaddi, de 18 anos. O jovem ganhou destaque durante a Copa do Mundo de 2026 e é visto internamente como um possível substituto para o volante espanhol, caso a transferência para o Real Madrid seja concretizada.

continua após a publicidade

➡️Manchester City acerta termos com destaque da Copa do Mundo

Rodri segura o troféu da Copa do Mundo após a vitória da Espanha sobre a Argentina na final (Foto: Buda Mendes/Getty Images/AFP)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.