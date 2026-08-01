Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Novo treinador do City despista sobre acerto entre Rodri e Real Madrid: 'Boatos'

Treinador afirmou que o volante segue focado na recuperação após cirurgia e evitou comentar rumores de transferência

PorIgor ReisRio de Janeiro (RJ)
01/08/2026 16:00
Supervisionado porWilson Spiler,
Favorite o Lance! no Google

O futuro de Rodri segue entre os principais assuntos da janela de transferências do futebol europeu. Após o destaque do volante na Copa do Mundo de 2026 com a Espanha, o nome do jogador passou a ser ligado ao Real Madrid. Apesar dos rumores, o novo técnico do Manchester City, Enzo Maresca, tratou de minimizar qualquer possibilidade de saída neste momento.

Em entrevista coletiva nesta sexta-feira (31), o treinador afirmou que as especulações não alteram a situação do meio-campista, que continua sendo jogador do City e está concentrado na recuperação após uma cirurgia.

continua após a publicidade

— Por enquanto, tudo não passa de especulação. Rodri passou por uma cirurgia na segunda-feira passada; tudo correu bem. Agora, alguns dias de descanso e ele estará de volta conosco quando suas férias terminarem — afirmou Maresca.

Maresca reforça importância de Rodri para o City

Na primeira temporada à frente do Manchester City, Maresca deixou claro que considera Rodri uma peça fundamental para o projeto do clube. Sem entrar em detalhes sobre o interesse do Real Madrid, o treinador ressaltou que qualquer equipe gostaria de contar com um jogador do nível do espanhol.

— É muito importante. Eu disse na minha primeira coletiva que qualquer treinador do mundo gostaria de ter Rodri. Ele é um jogador de alto nível e é importante para mim, para o clube e para todos. Agora, ele precisa descansar para estar pronto quando começarmos a jogar a cada três dias — destacou.

Rodri é considerado um dos principais alvos do Real Madrid nesta janela de transferências, mas, até o momento, não há acordo entre os clubes, e o volante segue vinculado ao Manchester City.

continua após a publicidade
Enzo Maresca no comando do Manchester City
Enzo Maresca no comando do Manchester City (Foto: Reprodução/X)

+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

City já avalia possível reposição

Embora Maresca tenha reforçado a importância de Rodri para o elenco, o Manchester City acompanha o mercado caso uma negociação aconteça.

Segundo as informações, o principal nome observado pelo clube inglês é o marroquino Ayyoub Bouaddi, de 18 anos. O jovem ganhou destaque durante a Copa do Mundo de 2026 e é visto internamente como um possível substituto para o volante espanhol, caso a transferência para o Real Madrid seja concretizada.

continua após a publicidade

➡️Manchester City acerta termos com destaque da Copa do Mundo

Rodri segura o troféu da Copa do Mundo após a vitória da Espanha sobre a Argentina na final
Rodri segura o troféu da Copa do Mundo após a vitória da Espanha sobre a Argentina na final (Foto: Buda Mendes/Getty Images/AFP)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Tudo sobre
Sugerida para você!
AO VIVO com gol de Gabriel Jesus, Arsenal vai goleando o Wigan pela Copa da Inglaterra

Futebol Internacional

Gabriel Jesus marca em amistoso do Arsenal contra o Girona

Há 2 minutos
Almada comemora gol pela seleção argentina

Flamengo

Flamengo mantém postura por Thiago Almada e define prazo para negociação

Há 11 minutos
Danny Welbeck foi anunciado pelo Chelsea

Futebol Internacional

Chelsea anuncia contratação de centroavante veterano

Há 15 minutos
Adeyemi em ação pelo Barcelona

Futebol Internacional

Mercado espanhol: principais reforços e negociações antes da temporada

Há 52 minutos
Taça da Champions League no sorteio dos confrontos pela Uefa

Futebol Internacional

Calendário do futebol europeu 2026/27: confira datas de início e sorteios

Há 1 hora
Maia Leona Kamper Rodrigues, atacante do Bahia. (Bahia/Divulgação)

Futebol Feminino

Entenda o que levou atacante alemã a escolher o Bahia para viver primeira experiência no futebol brasileiro

Há 1 hora
Mais LANCE!
Endrick com a camisa do Real Madrid

Estrangeiros são sinceros sobre Endrick: 'Real não valoriza'

Juninho faz sua comemoração com as mãos

Ex-Flamengo, Juninho faz primeiro hat-trick da carreira e lidera goleada do Pumas

Felipe Augusto apontando para o céu

Ex-Corinthians, Felipe Augusto abre o jogo sobre ida à Europa e sonha com convocação para a Seleção Brasileira

Raúl Asencio em ação pelo Real Madrid

Asencio, do Real Madrid, irá a julgamento por pornografia infantil

Endrick comemorando o gol marcado no amistoso contra a Fiorentina

Com futuro cercado de incertezas, Endrick responde com gol em amistoso

Endrick decide jogo para o Real Madrid (Foto: Divulgação)

Veja gols em Real Madrid x Fiorentina: Endrick abre o placar

Richarlison com punho erguido comemora gol pelo Tottenham contra o Auckland FC

Treinador do Tottenham admite incerteza sobre futuro de Richarlison: 'Temos que conversar'

João Pedro comemora gol do Chelsea sobre o Aston Villa (Foto: Glyn KIRK / AFP)

Na mira do Barcelona, João Pedro renova contrato e vira intocável no Chelsea

Fran González em ação pelo Real Madrid

Real Madrid encaminha saída de promessa para rival do Campeonato Espanhol

João Pedro comemorando em amistoso pelo Chelsea

Chelsea é punido por 74 violações e sofre transfer ban em 2027

Aleksander Ceferin reeleito na Uefa

Uefa cita 'acordo sórdido' e diz não confiar mais em Infantino

Vini Jr usando o novo uniforme do Real Madrid

Vini Jr toma decisão e decide baixar pedida para renovar com Real Madrid

Real Madrid e Fiorentina se enfrentam em amistoso internacional

Real Madrid x Fiorentina: onde assistir, horário e prováveis escalações do amistoso