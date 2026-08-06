Campeões do mundo e conhecidos do futebol brasileiro: conheça os companheiros de Almada no River
Almada reencontrará campeões mundiais no River Plate
Com a transferência de Thiago Almada encaminhada para o River Plate, o meia deve encontrar um elenco repleto de jogadores experientes, campeões do mundo e nomes conhecidos do torcedor brasileiro. O clube argentino, que venceu a disputa com o Flamengo pela contratação do jogador, conta com atletas que marcaram época na seleção argentina e passaram por grandes clubes do Brasil.
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Campeões do mundo lideram elenco do River Plate
O principal destaque do elenco é a base campeã da Copa do Mundo de 2022. O River Plate conta com os defensores Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña e Germán Pezzella, além do atacante Ángel Correa, todos integrantes do grupo que conquistou o título no Catar com a Argentina.
Os cinco jogadores dividiram o elenco da Argentina com Almada na conquista da Copa do Mundo de 2022. Já Montiel e Otamendi também estiveram ao lado do meia na campanha da seleção argentina na Copa do Mundo de 2026 e voltarão a reencontrá-lo agora no River Plate.
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Velhos conhecidos do futebol brasileiro
Além dos campeões mundiais, Thiago Almada encontrará diversas figuras conhecidas dos torcedores brasileiros. O técnico Eduardo Coudet passou por Internacional (em duas oportunidades) e Atlético-MG, acumulando experiência no futebol nacional.
No elenco, um dos nomes é Matías Galarza, ex-Vasco. O volante retornou recentemente de empréstimo ao Atlanta United, mas ainda tem futuro indefinido no River Plate.
Outro atacante conhecido é Rafael Borré. O colombiano teve passagem pelo Internacional e ficou marcado por abrir o placar na final da Libertadores de 2019, quando defendia o River Plate. Na ocasião, o Flamengo virou o jogo nos minutos finais com dois gols de Gabigol e conquistou seu segundo título da competição.
O meio-campo ainda conta com Fausto Vera, ex-Corinthians e Atlético-MG, além de Giuliano Galoppo, que atuou pelo São Paulo antes de retornar ao futebol argentino.
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