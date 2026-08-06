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Campeões do mundo e conhecidos do futebol brasileiro: conheça os companheiros de Almada no River

Almada reencontrará campeões mundiais no River Plate

PorIgor ReisRio de Janeiro (RJ)
06/08/2026 16:31
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Almada com a camisa da seleção argentina
Almada com a camisa da seleção argentina (Foto: Divulgação)

Com a transferência de Thiago Almada encaminhada para o River Plate, o meia deve encontrar um elenco repleto de jogadores experientes, campeões do mundo e nomes conhecidos do torcedor brasileiro. O clube argentino, que venceu a disputa com o Flamengo pela contratação do jogador, conta com atletas que marcaram época na seleção argentina e passaram por grandes clubes do Brasil.

➡️River Plate vence disputa com Flamengo e fecha acordo por Thiago Almada por R$ 120 milhões

Campeões do mundo lideram elenco do River Plate

O principal destaque do elenco é a base campeã da Copa do Mundo de 2022. O River Plate conta com os defensores Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña e Germán Pezzella, além do atacante Ángel Correa, todos integrantes do grupo que conquistou o título no Catar com a Argentina.

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Os cinco jogadores dividiram o elenco da Argentina com Almada na conquista da Copa do Mundo de 2022. Já Montiel e Otamendi também estiveram ao lado do meia na campanha da seleção argentina na Copa do Mundo de 2026 e voltarão a reencontrá-lo agora no River Plate.

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Argentinos comemoram título da Copa do Mundo de 2022 no Catar
Jogadores da Argentina comemorando título da Copa do Mundo (Foto: Kirill Kudryavtsev / AFP)<br>

Velhos conhecidos do futebol brasileiro

Além dos campeões mundiais, Thiago Almada encontrará diversas figuras conhecidas dos torcedores brasileiros. O técnico Eduardo Coudet passou por Internacional (em duas oportunidades) e Atlético-MG, acumulando experiência no futebol nacional.

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No elenco, um dos nomes é Matías Galarza, ex-Vasco. O volante retornou recentemente de empréstimo ao Atlanta United, mas ainda tem futuro indefinido no River Plate.

Outro atacante conhecido é Rafael Borré. O colombiano teve passagem pelo Internacional e ficou marcado por abrir o placar na final da Libertadores de 2019, quando defendia o River Plate. Na ocasião, o Flamengo virou o jogo nos minutos finais com dois gols de Gabigol e conquistou seu segundo título da competição.

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O meio-campo ainda conta com Fausto Vera, ex-Corinthians e Atlético-MG, além de Giuliano Galoppo, que atuou pelo São Paulo antes de retornar ao futebol argentino.

Fausto Vera River Plate (reprodução Fausto Vera)
Fausto Vera ex-Corinthians e Atlético-MG no River Plate (Foto: Reprodução)

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