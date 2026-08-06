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'Pesadelo' do Flamengo, Jan Virgili é alvo de interesse do Ajax

Atacante revelado pelo Barcelona está no Mallorca, da Espanha

PorJoão BrandãoRio de Janeiro (RJ)
06/08/2026 15:33
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Jan Virgili em ação pelo Mallorca em amistoso contra o PSG
Jan Virgili em ação pelo Mallorca em amistoso contra o PSG (Foto: Divulgação)

"Pesadelo" do Flamengo no Mundial Sub-20 em 2025, Jan Virgili é alvo de interesse do Ajax na janela de transferências, segundo o "Mundo Deportivo". Revelado pelo Barcelona, o atacante foi contratado pelo Mallorca na temporada passada e chamou a atenção do clube holandês por suas atuações.

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Em 2025, Jan Virgili veio para o Brasil com a base do Barcelona comandada por Juliano Belletti para disputar o título do Mundial de Clubes Sub-20. O atleta era a grande estrela da companhia e marcou um dos gols do clube catalão no empate por 2 a 2 no tempo regulamentar. Na disputa por pênaltis, o atleta converteu sua cobrança, mas o Flamengo levou a melhor e foi campeão.

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Logo após a disputa do Mundial de Clubes Sub-20, Jan Virgili buscou uma saída para o Mallorca com o objetivo de atuar profissionalmente, enquanto o Barcelona queria que o atacante permanecesse na base de La Masia. E na quarta-feira (5), o atacante se destacou na vitória do clube espanhol por 3 a 0 sobre o PSG em amistoso, tendo marcado inclusive um gol e dado uma assistência.

Na Holanda, o Ajax busca uma reposição para a iminente saída de Mika Godts, que negocia sua ida para o PSG. Em meio a esse cenário, o diretor Jordi Cruyff tem Jan Virgili em seu radar na janela de transferências.

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