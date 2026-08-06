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Clube italiano acerta a contratação de 'novo Messi' do Real Madrid

Meia argentino defenderá o clube italiano sem opção de compra

PorJoão Pedro RodriguesRio de Janeiro (RJ)
06/08/2026 15:46
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Mbappé e Mastantuono comemoram gol do Real Madrid
Mbappé e Mastantuono comemoram gol do Real Madrid (Foto: Jose JORDAN / AFP)

O Real Madrid acertou o empréstimo de Franco Mastantuono à Fiorentina. O meia argentino defenderá o clube italiano por uma temporada, sem opção de compra. O acordo prevê ainda a renovação automática do vínculo por mais um ano, caso a equipe de Florença conquiste vaga em uma competição europeia ao fim da temporada.

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Contratado pelo Real Madrid há um ano por mais de 60 milhões de euros, Mastantuono não conseguiu se firmar em sua primeira temporada no futebol espanhol. O clube merengue, no entanto, segue apostando no potencial do jogador e decidiu emprestá-lo para que ganhe sequência e acelere sua adaptação ao futebol europeu.

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Conversa com Fabio Grosso foi decisiva

Segundo o jornal espanhol "AS", o técnico Fabio Grosso teve papel importante para convencer Mastantuono a aceitar a transferência. O treinador apresentou o projeto esportivo da Fiorentina e garantiu ao argentino que ele terá protagonismo em uma equipe reformulada para a temporada.

Além disso, os clubes dividirão igualmente o salário do jogador, estimado em três milhões de euros por temporada.

Mastantuono - Real Madrid
Franco Mastantuono em ação pelo Real Madrid (Foto: Alberto Gardin/AFP)

Detalhes do empréstimo

O empréstimo não inclui cláusula de compra, já que o Real Madrid não pretende abrir mão dos direitos econômicos do atleta. A única condição adicional estabelece que, caso a Fiorentina termine a temporada classificada para uma competição europeia, o empréstimo será automaticamente estendido por mais um ano.

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Mastantuono, inclusive, já não participou das atividades do Real Madrid nesta quinta-feira (6) e viajou para a Itália para concluir os últimos detalhes da transferência, que deve ser oficializada nos próximos dias. O meia foi recebido pelos torcedores da Fiorentina após chegar a Florença.

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