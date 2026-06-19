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Benfica encaminha contratação de joia brasileira ex-Flamengo

Mordido por pitbull, zagueiro acabou dispensado pelo Rubro-Negro

PorLucas Moreira GomesRio de Janeiro (RJ)
19/06/2026 15:13
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Gabriel índio (Foto: athletic divulgação)
Gabriel índio (Foto: athletic divulgação)

O Benfica encaminha acerto para a compra do zagueiro Gabriel Índio, destaque do Athletic-MG, por cerca de 4 milhões de euros (aproximadamente R$ 23,36 milhões na cotação atual). A promessa de 17 anos é o primeiro reforço dos 'Encarnados' para a temporada 2026/27. Embora o Napoli tenha demonstrado interesse inicial, o destino do defensor será Portugal, em uma transação cujos detalhes finais ainda seguem sob sigilo. Os direitos econômicos do atleta estão divididos entre o clube mineiro, que detém 70%, e o Serrano-RJ, dono dos 30% restantes.

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    • A ascensão meteórica no futebol mineiro

    Gabriel Índio chegou ao Athletic em 2025 para integrar a base, após se destacar no futebol carioca pelo Serrano. Sua estreia nos profissionais aconteceu ainda naquele ano, sob o comando do técnico português Rui Duarte, em uma partida contra o Athletico Paranaense pela Série B do Brasileirão. O jovem ganhou espaço ao longo da competição e teve papel crucial na última rodada: foi titular na vitória sobre o Paysandu, resultado que salvou a equipe de São João del-Rei do rebaixamento.

    No início de 2026, consolidado no elenco principal, o defensor seguiu como peça útil mesmo após a troca de comando técnico. Com a saída do treinador e a contratação do zagueiro Lucas Belezi, Gabriel Índio alternou entre a titularidade e o banco de reservas. Ao todo, o atleta soma 19 exibições na equipe profissional mineira, com oito partidas como titular e 11 participações vindo do banco.

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    Drama na infância

    A trajetória do defensor até o futebol europeu começou com um drama na infância, quando integrava o sub-13 do Flamengo. Na época, o jovem atuava como lateral-esquerdo — posição que ainda domina com maestria —, mas acabou dispensado pelo Rubro-Negro após sofrer um ataque de um pitbull. As graves lesões e a recuperação lenta motivaram o desligamento do clube carioca em 2021.

    A reviravolta na carreira começou no Botafogo e ganhou força no Serrano-RJ, onde assinou o primeiro vínculo profissional aos 16 anos. Agora, maduro e valorizado, o jogador se prepara para cruzar o Atlântico. Gabriel Índio está prestes a desembarcar em Lisboa para vestir a camisa do Benfica, um dos gigantes do futebol mundial.

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