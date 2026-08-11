Ex-Flamengo entra na mira do Barcelona após saída de capitão
Clube catalão ainda não fez oferta por defensor
Ex-Flamengo, o zagueiro Natan entrou na mira do Barcelona após a saída de Ronald Araújo por empréstimo para o Liverpool. Nesse momento, o clube catalão fez uma consulta, mas não houve proposta oficial ao Betis, que é o detentor do passe do defensor. A informação foi divulgada pela "TNT" e confirmada pelo Lance!.
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Revelado pelo Flamengo, Natan iniciou sua trajetória na Europa com o Napoli, da Itália. Em 2024/2025, o zagueiro foi emprestado ao Betis, que o comprou em definitivo no verão passado após agradar o clube por conta de suas atuações. Na temporada passada, o jogador participou de 45 partidas e foi uma das peças chaves da equipe de Manuel Pellegrini.
Com a saída de Ronald Araújo, o Barcelona carece de um nome para o setor, uma vez que conta com apenas outros quatro jogadores para cumprir a função de zagueiro. Com os atletas atuais, Hansi-Flick deve iniciar a temporada com Pau Cubarsí e Eric García como titulares, mas o treinador alemão também conta com Christensen e Gerard Martín, que também atua na lateral-esquerda.
Em meio a essa carência, o nome de Natan surge como uma opção, embora uma operação não deva ser fácil para sair do papel. Na mira do Barcelona, o brasileiro tem contrato com o Betis até 2030, é titular absoluto de Manuel Pellegrini e avaliado em 25 milhões de euros (R$ 147 milhões).
Barcelona na janela de transferências
Na atual janela de transferências, o Barcelona efetivou as compras de Anthony Gordon e Karim Adeyemi, mas busca outros nomes para elevar o nível do elenco. O clube sonha com as chegadas de Rodri e Julián Álvarez, mas as operações ainda não saíram do papel.
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