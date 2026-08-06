Mourinho tem papel-chave na renovação de Vini Jr com o Real Madrid
Atacante assinou novo contrato com o clube espanhol até 2032
Novo técnico do Real Madrid, José Mourinho teve papel-chave na renovação de contrato de Vini Jr com o clube espanhol. Por conta disso, o treinador português foi um dos nomes citados no agradecimento público do camisa sete para celebrar o novo acordo com os merengues.
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No último mês, José Mourinho e Vini Jr trocaram muitas mensagens e conversaram muito ainda nas férias do jogador, que havia disputado a Copa do Mundo até o dia 5 de julho. Naquele momento, o cenário sobre a permanência do camisa sete no Real Madrid ainda era de incerteza.
No entanto, Mourinho era um dos mais entusiastas pela renovação de Vini Jr para contar com um dos astros da companhia em sua temporada de estreia. O português transmitiu ao Real Madrid e ao jogador o papel chave que o camisa sete terá no elenco e em sua equipe.
Na última temporada, Vini Jr foi o segundo maior artilheiro do Real Madrid e um dos protagonistas da equipe. O atacante marcou 22 gols e contribuiu com 10 assistências em um ano marcado por lesões de Mbappé, mudanças no comando técnico e um ano sem títulos com o clube merengue.
Desde segunda-feira (3), Vini Jr vem treinando sob os olhares de José Mourinho após semanas conversando à distância. No fim de semana, o camisa sete deve fazer seu primeiro jogo sob comando do português no amistoso do Real Madrid contra o Ferecváros, da Hungria.
Na temporada, Mourinho contará com Vini Jr, Mbappé e Diomande para construir um ataque de peso no Real Madrid em busca dos principais títulos da temporada. Há dois anos, o clube merengue não vence a Champions League, La Liga ou Copa do Rei, mas o clube investe para mudar esse cenário.
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