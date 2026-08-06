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Mourinho tem papel-chave na renovação de Vini Jr com o Real Madrid

Atacante assinou novo contrato com o clube espanhol até 2032

PorJoão BrandãoRio de Janeiro (RJ)
06/08/2026 18:51
Atualizado há 14 horas
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Vini Jr corre durante treino de pré-temporada do Real Madrid
Vini Jr corre durante treino de pré-temporada do Real Madrid (Foto: Divulgação)

Novo técnico do Real Madrid, José Mourinho teve papel-chave na renovação de contrato de Vini Jr com o clube espanhol. Por conta disso, o treinador português foi um dos nomes citados no agradecimento público do camisa sete para celebrar o novo acordo com os merengues.

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No último mês, José Mourinho e Vini Jr trocaram muitas mensagens e conversaram muito ainda nas férias do jogador, que havia disputado a Copa do Mundo até o dia 5 de julho. Naquele momento, o cenário sobre a permanência do camisa sete no Real Madrid ainda era de incerteza.

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No entanto, Mourinho era um dos mais entusiastas pela renovação de Vini Jr para contar com um dos astros da companhia em sua temporada de estreia. O português transmitiu ao Real Madrid e ao jogador o papel chave que o camisa sete terá no elenco e em sua equipe.

Na última temporada, Vini Jr foi o segundo maior artilheiro do Real Madrid e um dos protagonistas da equipe. O atacante marcou 22 gols e contribuiu com 10 assistências em um ano marcado por lesões de Mbappé, mudanças no comando técnico e um ano sem títulos com o clube merengue.

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Desde segunda-feira (3), Vini Jr vem treinando sob os olhares de José Mourinho após semanas conversando à distância. No fim de semana, o camisa sete deve fazer seu primeiro jogo sob comando do português no amistoso do Real Madrid contra o Ferecváros, da Hungria.

Na temporada, Mourinho contará com Vini Jr, Mbappé e Diomande para construir um ataque de peso no Real Madrid em busca dos principais títulos da temporada. Há dois anos, o clube merengue não vence a Champions League, La Liga ou Copa do Rei, mas o clube investe para mudar esse cenário.

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José Mourinho observa prancheta durante treino no Real Madrid
José Mourinho observa prancheta durante treino no Real Madrid (Foto: Divulgação)
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