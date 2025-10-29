Vini Jr se pronuncia oficialmente sobre polêmica com Xabi Alonso
Brasileiro se pronunciou pelas suas redes sociais
Vini Jr utilizou suas redes sociais nesta quarta-feira (29) para se pronunciar oficialmente sobre o episódio de reclamação com o técnico Xabi Alonso durante o El Clásico do último domingo (26). O atacante do Real Madrid pediu desculpas pela reação após ser substituído no segundo tempo da vitória sobre o Barcelona, no Santiago Bernabéu.
Leia na íntegra o pronunciamento de Vini Jr
— Hoje quero pedir desculpas a todos os torcedores do Real Madrid pela minha reação quando fui substituído no Clásico.
Como já fiz pessoalmente durante o treino de hoje, quero também pedir desculpas novamente aos meus colegas de equipe, ao clube e ao presidente.
Às vezes, a paixão me domina; sempre quero vencer e ajudar minha equipe. Meu espírito competitivo vem do amor que sinto por este clube e por tudo o que ele representa.
Prometo continuar lutando a cada segundo pelo bem do Real Madrid, como tenho feito desde o primeiro dia — escreveu o camisa 7.
Entenda a confusão entre treinador e jogador
A confusão aconteceu no último domingo (26), quando Vini deixou o gramado aos 27 minutos do segundo tempo, visivelmente irritado com a substituição. Ao sair, o brasileiro reclamou duramente e chegou a ir direto para o vestiário antes de retornar ao banco de reservas.
Após a partida, Xabi Alonso elogiou a atuação do atacante, mas indicou que o assunto seria tratado internamente.
— O Vini contribuiu muito, assim como os demais jogadores. Há personalidades diferentes nos elencos e temos que entendê-las. Agora vamos aproveitar a vitória e, depois, converso com ele sobre isso — afirmou o treinador.
