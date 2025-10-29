menu hamburguer
Vini Jr se pronuncia oficialmente sobre polêmica com Xabi Alonso

Brasileiro se pronunciou pelas suas redes sociais

Emive Ferreira
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 29/10/2025
10:39
Vini Jr utilizou suas redes sociais nesta quarta-feira (29) para se pronunciar oficialmente sobre o episódio de reclamação com o técnico Xabi Alonso durante o El Clásico do último domingo (26). O atacante do Real Madrid pediu desculpas pela reação após ser substituído no segundo tempo da vitória sobre o Barcelona, no Santiago Bernabéu.

Leia na íntegra o pronunciamento de Vini Jr

— Hoje quero pedir desculpas a todos os torcedores do Real Madrid pela minha reação quando fui substituído no Clásico.
Como já fiz pessoalmente durante o treino de hoje, quero também pedir desculpas novamente aos meus colegas de equipe, ao clube e ao presidente.
Às vezes, a paixão me domina; sempre quero vencer e ajudar minha equipe. Meu espírito competitivo vem do amor que sinto por este clube e por tudo o que ele representa.
Prometo continuar lutando a cada segundo pelo bem do Real Madrid, como tenho feito desde o primeiro dia — escreveu o camisa 7.

REAL MADRID X BARCELONA
REAL MADRID X BARCELONA
Iñigo Pérez - Rayo Vallecano
FBL-EUR-C3-REAL BETIS-NOTTINGHAM FOREST
FBL-EUR-C1-VILLARREAL-JUVENTUS
Atlético de Madrid goleou o Frankfurt em 5 a 1 na Champions League (Foto: JAVIER SORIANO / AFP)
Lance!
Vini Jr comemora vitória do Real Madrid sobre o Barcelona, por La Liga (Foto: JAVIER SORIANO / AFP)

Após a vitória por 2 a 1 do Real Madrid sobre o Barcelona no El Clásico de domingo (26), pela nona rodada do Campeonato Espanhol, veja as chances de título de La Liga. As probabilidades foram divulgadas pela "Opta", empresa especializada em estatísticas e dados no futebol.

JAVIER SORIANO / AFP

Entenda a confusão entre treinador e jogador

A confusão aconteceu no último domingo (26), quando Vini deixou o gramado aos 27 minutos do segundo tempo, visivelmente irritado com a substituição. Ao sair, o brasileiro reclamou duramente e chegou a ir direto para o vestiário antes de retornar ao banco de reservas.

Após a partida, Xabi Alonso elogiou a atuação do atacante, mas indicou que o assunto seria tratado internamente.

— O Vini contribuiu muito, assim como os demais jogadores. Há personalidades diferentes nos elencos e temos que entendê-las. Agora vamos aproveitar a vitória e, depois, converso com ele sobre isso — afirmou o treinador.

Vini Jr durante confronto entre Real Madrid e Barcelona (Foto: Oscar Del Pozo/AFP)

