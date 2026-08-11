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Bayern monitora Igor Thiago, atacante da Seleção Brasileira

Jogador tem contrato com o Brentford até 2031

PorJoão BrandãoRio de Janeiro (RJ)
11/08/2026 11:01
Atualizado há 2 minutos
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Igor Thiago comemora gol marcado com a camisa da Seleção Brasileira
Igor Thiago comemora gol marcado pela Seleção Brasileira em amistoso contra a Croácia (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

O Bayern de Munique monitora a situação do centroavante Igor Thiago, que pertence ao Brentford, da Inglaterra. De acordo com o Lance!, o diretor esportivo Max Eberl já fez uma consulta pelo jogador, que é visto como uma possibilidade para substituir Nicolas Jackson, que retornou de empréstimo para o Chelsea.

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Nesta janela de transferências, o Bayern de Munique já concretizou a compra do marroquino Saibari, que é um meia, mas que também pode jogar como atacante, como fez na Copa do Mundo. No entanto, o clube alemão não tem um reserva da posição para Harry Kane, e é por conta disso que o nome de Igor Thiago começou a ganhar força. A informação do monitoramento foi dada inicialmente pelo jornalista Nicolò Schira e confirmada pelo Lance!.

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Na última temporada, Igor Thiago foi um dos grandes destaques da temporada europeia, tendo sido o vice-artilheiro da Premier League com 22 gols marcados. Por conta desse grande desempenho, o centroavante conquistou a confiança do treinador Carlo Ancelotti e foi convocado pela Seleção Brasileira para a disputa da Copa do Mundo.

No entanto, Igor Thiago está feliz no Brentford e uma mudança só acontecerá se for boa para todas as partes. O atacante tem contrato com o clube da Premier League até junho de 2031 e se encaminha para sua terceira temporada com a equipe inglesa.

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Igor Thiago comemorando gol pelo Brentford
Igor Thiago comemorando gol pelo Brentford na Premier League (Foto: Glyn Kirk/AFP)
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