Bayern monitora Igor Thiago, atacante da Seleção Brasileira
Jogador tem contrato com o Brentford até 2031
O Bayern de Munique monitora a situação do centroavante Igor Thiago, que pertence ao Brentford, da Inglaterra. De acordo com o Lance!, o diretor esportivo Max Eberl já fez uma consulta pelo jogador, que é visto como uma possibilidade para substituir Nicolas Jackson, que retornou de empréstimo para o Chelsea.
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Nesta janela de transferências, o Bayern de Munique já concretizou a compra do marroquino Saibari, que é um meia, mas que também pode jogar como atacante, como fez na Copa do Mundo. No entanto, o clube alemão não tem um reserva da posição para Harry Kane, e é por conta disso que o nome de Igor Thiago começou a ganhar força. A informação do monitoramento foi dada inicialmente pelo jornalista Nicolò Schira e confirmada pelo Lance!.
Na última temporada, Igor Thiago foi um dos grandes destaques da temporada europeia, tendo sido o vice-artilheiro da Premier League com 22 gols marcados. Por conta desse grande desempenho, o centroavante conquistou a confiança do treinador Carlo Ancelotti e foi convocado pela Seleção Brasileira para a disputa da Copa do Mundo.
No entanto, Igor Thiago está feliz no Brentford e uma mudança só acontecerá se for boa para todas as partes. O atacante tem contrato com o clube da Premier League até junho de 2031 e se encaminha para sua terceira temporada com a equipe inglesa.
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