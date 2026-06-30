La Liga divulga calendário 2026/27; veja as datas dos El Clásicos El Clásico, dérbi de Madri e retorno do Derbi Galego são destaques do calendário

A La Liga divulgou nesta terça-feira (30) o calendário oficial da temporada 2026/27. A competição terá início no fim de semana de 16 de agosto de 2026 e será encerrada em 30 de maio de 2027. Entre os destaques da tabela estão as datas do El Clásico, do dérbi de Madri, do clássico de Sevilha e o retorno do tradicional Derbi Galego à elite espanhola após oito anos.

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O anúncio foi realizado em um evento conjunto entre a La Liga e a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), na Plaza de Colón, em Madri.

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Primeira rodada da La Liga 2026/27

A rodada de abertura reserva confrontos importantes logo de cara. O Real Madrid estreia diante da Real Sociedad, no Santiago Bernabéu, enquanto o Barcelona recebe o Athletic Club. Já o Atlético de Madrid encara o Málaga dentro de casa.

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Confira os jogos da primeira rodada:

Alavés x Getafe Deportivo La Coruña x Elche Racing Santander x Villarreal Atlético de Madrid x Málaga Espanyol x Levante Real Madrid x Real Sociedad Valencia x Real Betis Celta de Vigo x Osasuna Barcelona x Athletic Club Sevilla x Rayo Vallecano

Confrontos da primeira rodada da La Liga (Foto: Divulgação)

Principais clássicos

O primeiro El Clásico da temporada será disputado na 10ª rodada, no fim de semana de 25 de outubro, com o Barcelona mandando a partida. O duelo de volta acontece na 35ª rodada, no fim de semana de 9 de maio, no Santiago Bernabéu.

O Dérbi de Madri terá seu primeiro capítulo na 7ª rodada, no fim de semana de 20 de setembro, no Riyadh Air Metropolitano. O confronto de volta será na 30ª rodada, em 4 de abril, no Santiago Bernabéu.

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Já o Grande Dérbi entre Sevilla e Real Betis será realizado pela primeira vez na temporada na 13ª rodada, no fim de semana de 22 de novembro, no Ramón Sánchez-Pizjuán. A volta acontece na 23ª rodada, em 7 de fevereiro, no Estádio La Cartuja.

Outro confronto tradicional, o Dérbi Basco entre Athletic Club e Real Sociedad, será disputado na 11ª rodada, em 1º de novembro, em Bilbao. O segundo encontro acontece na 34ª rodada, no fim de semana de 2 de maio, em San Sebastián.

Derbi Galego está de volta

Uma das novidades do calendário é o retorno do Derbi Galego à primeira divisão após oito temporadas. Celta de Vigo e Deportivo La Coruña voltam a se enfrentar na La Liga.

O primeiro duelo será disputado no Balaídos, na 18ª rodada, no fim de semana de 3 de janeiro. O reencontro acontece na 32ª rodada, no fim de semana de 18 de abril, no ABANCA-RIAZOR.

Na mesma 18ª rodada também será disputado o Dérbi da Catalunha, entre Espanyol e Barcelona, além do primeiro Dérbi de Valência, entre Levante e Valencia. As partidas de volta acontecerão nas rodadas 32 e 27, respectivamente.

Última rodada

A temporada será encerrada no fim de semana de 30 de maio de 2027, com os seguintes confrontos:

Athletic Club x Rayo Vallecano Espanyol x Alavés Málaga x Sevilla Real Betis x Atlético de Madrid Getafe x Barcelona Osasuna x Valencia Real Sociedad x Villarreal Elche x Racing Santander Levante x Celta de Vigo Real Madrid x Deportivo La Coruña

<br>Confrontos da última rodada da La Liga (Foto: Divulgação)

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