Astro do futebol europeu é investigado por suspeita de prostituição de menor na Itália Zagueiro da Inter de Milão recebeu aviso de garantia e será ouvido pela Justiça

O zagueiro Alessandro Bastoni, da Inter de Milão, passou a ser investigado pela Promotoria de Milão no âmbito de um inquérito sobre suposta prostituição de menor. O defensor recebeu nesta terça-feira um aviso de garantia e deverá prestar depoimento nos próximos dias. Segundo as autoridades italianas, a investigação apura um suposto encontro ocorrido em junho de 2020 com uma jovem de 17 anos.

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De acordo com a investigação, o nome de Bastoni aparece ligado ao caso envolvendo uma agência de acompanhantes sediada em Cinisello Balsamo, acusada de organizar festas e eventos para clientes VIP, entre eles jogadores de futebol. O zagueiro é o primeiro atleta formalmente investigado na apuração.

Investigação apura encontro ocorrido em 2020

Segundo os documentos da investigação, o suposto contato entre Bastoni e a adolescente teria sido intermediado por um colaborador da agência. A reconstrução dos fatos foi baseada em conversas apreendidas durante as investigações, que indicariam a organização do encontro.

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Apesar disso, o caso ainda apresenta pontos a serem esclarecidos. Ouvida como testemunha, a jovem afirmou que não houve qualquer relação sexual entre ela e o jogador. Ainda assim, os investigadores sustentam que há registros do encontro nos autos do processo.

Alessandro Bastoni em ação pela Inter de Milão (Foto: AFP)

Além de Bastoni, a Guarda di Finanza notificou os jogadores Daniel Maldini, Riccardo Calafiori e Kevin Bonifazi para prestarem esclarecimentos. Os três não são investigados e foram chamados apenas na condição de testemunhas.

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Defesa nega conhecimento sobre menoridade

O advogado Salvatore Scuto, responsável pela defesa de Bastoni, afirmou que o jogador nega ter mantido relação com uma pessoa sabendo que ela era menor de idade.

— Meu cliente exclui ter mantido qualquer relação com uma jovem sabendo que ela era menor de idade. O convite para comparecer na sexta-feira foi feito sem que conheçamos o conteúdo da investigação. Vamos avaliar se responderemos ou não aos promotores — declarou o advogado à agência AGI.

A investigação conduzida pela Promotoria de Milão busca esclarecer o funcionamento da agência e identificar a eventual participação de clientes e intermediários no esquema investigado.

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