logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Astro do futebol europeu é investigado por suspeita de prostituição de menor na Itália

Zagueiro da Inter de Milão recebeu aviso de garantia e será ouvido pela Justiça

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
30/06/2026 17:50
Favorite o Lance! no Google
Especulado no Barcelona, Bastoni é zagueiro da Inter de Milão
Alessandro Bastoni é zagueiro da Inter de Milão (Foto: MARCO BERTORELLO / AFP)

O zagueiro Alessandro Bastoni, da Inter de Milão, passou a ser investigado pela Promotoria de Milão no âmbito de um inquérito sobre suposta prostituição de menor. O defensor recebeu nesta terça-feira um aviso de garantia e deverá prestar depoimento nos próximos dias. Segundo as autoridades italianas, a investigação apura um suposto encontro ocorrido em junho de 2020 com uma jovem de 17 anos.

continua após a publicidade
  • Nico Williams, da Espanha, em treino durante a Copa do Mundo

    Técnico da Espanha atualiza situação de Nico Williams após lesão na Copa

    Copa do Mundo 2026
    Há 33 minutos
  • Felipe Augusto aponta para o escudo do novo clube

    Corinthians lucra quantia milionária com venda de Felipe Augusto ao Zenit; veja cifras

    Corinthians
    Há 23 minutos
  • Thomas Tuchel em Panamá 0x2 Inglaterra pela Copa do Mundo de 2026

    Laterais perdem treino e desfalcam Inglaterra em duelo na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 24 minutos

    • ➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    De acordo com a investigação, o nome de Bastoni aparece ligado ao caso envolvendo uma agência de acompanhantes sediada em Cinisello Balsamo, acusada de organizar festas e eventos para clientes VIP, entre eles jogadores de futebol. O zagueiro é o primeiro atleta formalmente investigado na apuração.

    Investigação apura encontro ocorrido em 2020

    Segundo os documentos da investigação, o suposto contato entre Bastoni e a adolescente teria sido intermediado por um colaborador da agência. A reconstrução dos fatos foi baseada em conversas apreendidas durante as investigações, que indicariam a organização do encontro.

    continua após a publicidade

    Apesar disso, o caso ainda apresenta pontos a serem esclarecidos. Ouvida como testemunha, a jovem afirmou que não houve qualquer relação sexual entre ela e o jogador. Ainda assim, os investigadores sustentam que há registros do encontro nos autos do processo.

    Alessandro Bastoni em ação pela Inter de Milão
    Alessandro Bastoni em ação pela Inter de Milão (Foto: AFP)

    Além de Bastoni, a Guarda di Finanza notificou os jogadores Daniel Maldini, Riccardo Calafiori e Kevin Bonifazi para prestarem esclarecimentos. Os três não são investigados e foram chamados apenas na condição de testemunhas.

    continua após a publicidade

    Defesa nega conhecimento sobre menoridade

    O advogado Salvatore Scuto, responsável pela defesa de Bastoni, afirmou que o jogador nega ter mantido relação com uma pessoa sabendo que ela era menor de idade.

    — Meu cliente exclui ter mantido qualquer relação com uma jovem sabendo que ela era menor de idade. O convite para comparecer na sexta-feira foi feito sem que conheçamos o conteúdo da investigação. Vamos avaliar se responderemos ou não aos promotores — declarou o advogado à agência AGI.

    A investigação conduzida pela Promotoria de Milão busca esclarecer o funcionamento da agência e identificar a eventual participação de clientes e intermediários no esquema investigado.

    📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Ronaldo e Rivaldo beijam taça da Copa do Mundo de 2002
    Seleção BrasileiraPenta do Brasil completa 24 anos; relembre campanha e curiosidadesHá 7 minutos
    Thomas Tuchel em Panamá 0x2 Inglaterra pela Copa do Mundo de 2026
    Copa do Mundo 2026Laterais perdem treino e desfalcam Inglaterra em duelo na Copa do MundoHá 24 minutos
    Felipe Augusto aponta para o escudo do novo clube
    CorinthiansCorinthians lucra quantia milionária com venda de Felipe Augusto ao Zenit; veja cifrasHá 28 minutos
    Nico Williams, da Espanha, em treino durante a Copa do Mundo
    Copa do Mundo 2026Técnico da Espanha atualiza situação de Nico Williams após lesão na CopaHá 33 minutos
    Mbappé no aeroporto de Boston para a estreia da França na Copa do Mundo (Foto: Franck FIFE / AFP)
    Copa do Mundo 2026Escalação da França para enfrentar a Suécia tem novidadeHá 53 minutos
    haaland abraçado por companheiro na comemoracão do gol
    Copa do Mundo 2026Quantos gols Haaland tem na Copa do Mundo? Veja artilhariaHá 1 hora

    Mais LANCE!

    Elenco de Marrocos perfilado durante cobranças de pênaltis
    Quem ganhou ontem: Holanda ou Marrocos? Decisão nos pênaltis define classificado na Copa do Mundo
    Haaland comemorando o gol da classificação da Noruega contra a Costa do Marfim na Copa do Mundo
    Dê suas notas: Noruega bate Costa do Marfim e vai encarar o Brasil nas oitavas
    Gakpo e De Jong lamentam queda da Holanda para Marrocos nos pênaltis
    Análise: bola aérea afunda o sonho da Holanda de sair do 'quase' na Copa
    Endrick atuando durante a partida contra o Japão.
    Endrick valoriza período fora do Real Madrid: 'Mudou a minha história'
    Álex Baena comemorando gol da Espanha na vitória sobre o Uruguai na Copa do Mundo
    Álex Baena, da Espanha, revela que cogitou aposentadoria após polêmica em 2023
    Costa do Marfim x Noruega - Lance!TV
    AO VIVO: Assista ao duelo entre Costa do Marfim e Noruega com o Lance!TV
    Haaland comemora gol marcado contra o Iraque na estreia na Copa do Mundo 2026
    Provável adversário do Brasil: veja as escalações de Costa do Marfim e Noruega
    Ronald Koeman olhando para cima e aplaudindo a equipe
    Koeman desabafa após eliminação na Copa e não descarta saída da Holanda
    Germán Cano comemora gol do Fluminense (Foto: Paul ELLIS / AFP)
    Fluminense x Inter de Milão: há um ano, o Tricolor fazia história no Mundial
    Rayan comemora vitória do Brasil sobre o Japão na Copa do Mundo
    Rayan vira assunto na Europa após atuação pelo Brasil: 'Realmente'
    Christian se aquece ao lado de Lucas Silva
    Clube europeu insiste por Christian, do Cruzeiro
    Marquinhos e Richarlison comemoram gol em Brasil x Coreia do Sul na Copa do Mundo 2022
    Polêmicas e jogos históricos: confira retrospecto do Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo
    Erling Haaland na estreia da Noruega contra o Iraque na Copa do Mundo (Foto: Justin Setterfield / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
    Veja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo nesta terça-feira (30/6)