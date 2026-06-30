Laterais perdem treino e desfalcam Inglaterra em duelo na Copa do Mundo Sem Reece James e Jarrell Quansah nos treinos, aumentam dúvidas de Thomas Tuchel para enfrentar a RD Congo pela segunda fase

A Inglaterra ganhou mais uma preocupação às vésperas da segunda fase da Copa do Mundo. Os laterais Jarell Quansah e Reece James não participaram do treinamento desta terça-feira (30), aumentando os problemas do técnico Thomas Tuchel para definir a equipe que enfrentará a República Democrática do Congo, na quarta-feira.

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Quansah sofreu uma torção no tornozelo durante a vitória por 2 a 0 sobre o Panamá, na última rodada da fase de grupos. O defensor do Bayer Leverkusen deixou o gramado ainda no segundo tempo e foi substituído por Djed Spence.

Já Reece James segue em recuperação de uma lesão muscular na parte posterior da coxa, sofrida no empate sem gols contra Gana, na segunda rodada da fase de grupos. Embora Tuchel tenha afirmado anteriormente que o lateral poderia ficar à disposição para o confronto da segunda fase, o fato de ele ainda não ter retornado aos treinamentos torna sua participação improvável.

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Reece James, de camisa branca, sendo atendido por médicos da Inglaterra durante partida contra Gana pela Copa do Mundo (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Sequência de problemas na lateral direita

A situação reacendeu os questionamentos sobre a montagem do elenco inglês para o Mundial, principalmente em relação às opções para a lateral direita. Antes mesmo da estreia da seleção na competição, Tino Livramento foi cortado por causa de uma lesão na panturrilha. Em seu lugar, Tuchel convocou Trevoh Chalobah, mas deixou claro que o jogador seria utilizado prioritariamente como zagueiro.

Com isso, Quansah e Djed Spence passaram a ser as principais alternativas para a posição durante a Copa do Mundo. Quansah, inclusive, estreou como titular diante do Panamá antes de deixar o campo lesionado.

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Djed Spence em ação pela Seleção da Inglaterra em amistoso preparatório para a Copa do Mundo (Foto: Richard Pelham/Getty Images/AFP)

Spence e Konsa surgem como opções

Caso James e Quansah não tenham condições de atuar, Djed Spence aparece como o favorito para iniciar a partida contra a República Democrática do Congo. O jogador já atuou nas duas laterais durante o torneio.

Na estreia contra a Croácia, entrou nos minutos finais pela esquerda. Diante de Gana, foi titular na lateral esquerda e, contra o Panamá, substituiu Quansah na direita após a lesão do companheiro. Outra possibilidade para Tuchel é deslocar Ezri Konsa para a lateral direita. O defensor do Aston Villa é um dos jogadores de maior confiança do treinador desde sua chegada à seleção inglesa, em janeiro de 2025.

Konsa, inclusive, estreou pela Inglaterra justamente na lateral direita, em amistoso contra o Brasil, em 2024. Na ocasião, recebeu elogios do então técnico Gareth Southgate pelo desempenho na marcação sobre Vini Jr.

Ezri Konsa em ação pela Seleção da Inglaterra em amistoso preparatório para a Copa do Mundo (Foto: Alex Menendez/Getty Images/AFP)

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