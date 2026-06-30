logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Laterais perdem treino e desfalcam Inglaterra em duelo na Copa do Mundo

Sem Reece James e Jarrell Quansah nos treinos, aumentam dúvidas de Thomas Tuchel para enfrentar a RD Congo pela segunda fase

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
30/06/2026 17:27
Favorite o Lance! no Google
Thomas Tuchel em Panamá 0x2 Inglaterra pela Copa do Mundo de 2026
Thomas Tuchel em Panamá 0x2 Inglaterra pela Copa do Mundo de 2026 (Foto: Justin Setterfield/Getty Images/AFP)

A Inglaterra ganhou mais uma preocupação às vésperas da segunda fase da Copa do Mundo. Os laterais Jarell Quansah e Reece James não participaram do treinamento desta terça-feira (30), aumentando os problemas do técnico Thomas Tuchel para definir a equipe que enfrentará a República Democrática do Congo, na quarta-feira.

continua após a publicidade
  • Jogadores da Inglaterra antes da partida contra a Croácia pela Copa do Mundo

    Inglaterra ainda busca formação ideal para a Copa, avalia ex-jogador

    Copa do Mundo 2026
    Há 15 horas
  • Reece James, de camisa branca, sendo atendido por médicos da Inglaterra durante partida contra Gana pela Copa do Mundo

    Inglaterra vive ‘dor de cabeça’ com a lateral-direita na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 18 horas
  • Com gols de Bellingham e Kane, a Inglaterra venceu o Panamá por 2 a 0 pela Copa do Mundo

    Bellingham exalta Kane após recorde na Copa: ‘Melhor jogador da história’

    Copa do Mundo 2026
    Há 20 horas

    • ➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    Quansah sofreu uma torção no tornozelo durante a vitória por 2 a 0 sobre o Panamá, na última rodada da fase de grupos. O defensor do Bayer Leverkusen deixou o gramado ainda no segundo tempo e foi substituído por Djed Spence.

    Reece James segue em recuperação de uma lesão muscular na parte posterior da coxa, sofrida no empate sem gols contra Gana, na segunda rodada da fase de grupos. Embora Tuchel tenha afirmado anteriormente que o lateral poderia ficar à disposição para o confronto da segunda fase, o fato de ele ainda não ter retornado aos treinamentos torna sua participação improvável.

    continua após a publicidade
    Reece James, de camisa branca, sendo atendido por médicos da Inglaterra durante partida contra Gana pela Copa do Mundo
    Reece James, de camisa branca, sendo atendido por médicos da Inglaterra durante partida contra Gana pela Copa do Mundo (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

    Sequência de problemas na lateral direita

    A situação reacendeu os questionamentos sobre a montagem do elenco inglês para o Mundial, principalmente em relação às opções para a lateral direita. Antes mesmo da estreia da seleção na competição, Tino Livramento foi cortado por causa de uma lesão na panturrilha. Em seu lugar, Tuchel convocou Trevoh Chalobah, mas deixou claro que o jogador seria utilizado prioritariamente como zagueiro.

    Com isso, Quansah e Djed Spence passaram a ser as principais alternativas para a posição durante a Copa do Mundo. Quansah, inclusive, estreou como titular diante do Panamá antes de deixar o campo lesionado.

    continua após a publicidade
    Djed Spence em ação pela Seleção da Inglaterra em amistoso preparatório para a Copa do Mundo
    Djed Spence em ação pela Seleção da Inglaterra em amistoso preparatório para a Copa do Mundo (Foto: Richard Pelham/Getty Images/AFP)

    Spence e Konsa surgem como opções

    Caso James e Quansah não tenham condições de atuar, Djed Spence aparece como o favorito para iniciar a partida contra a República Democrática do Congo. O jogador já atuou nas duas laterais durante o torneio.

    Na estreia contra a Croácia, entrou nos minutos finais pela esquerda. Diante de Gana, foi titular na lateral esquerda e, contra o Panamá, substituiu Quansah na direita após a lesão do companheiro. Outra possibilidade para Tuchel é deslocar Ezri Konsa para a lateral direita. O defensor do Aston Villa é um dos jogadores de maior confiança do treinador desde sua chegada à seleção inglesa, em janeiro de 2025.

    Konsa, inclusive, estreou pela Inglaterra justamente na lateral direita, em amistoso contra o Brasil, em 2024. Na ocasião, recebeu elogios do então técnico Gareth Southgate pelo desempenho na marcação sobre Vini Jr.

    Ezri Konsa em ação pela Seleção da Inglaterra em amistoso preparatório para a Copa do Mundo
    Ezri Konsa em ação pela Seleção da Inglaterra em amistoso preparatório para a Copa do Mundo (Foto: Alex Menendez/Getty Images/AFP)

    📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Nico Williams, da Espanha, em treino durante a Copa do Mundo
    Copa do Mundo 2026Técnico da Espanha atualiza situação de Nico Williams após lesão na CopaHá 9 minutos
    Confusão entre os jogadores Erling Haaland, do Manchester City, e Gabriel Magalhães, do Arsenal, na Premier League (Foto: Darren Staples / AFP)
    Copa do Mundo 2026Novo confronto entre Gabriel Magalhães e Haaland agita web: 'Vai sobrar nada'Há 12 minutos
    A emoção de Erling Haaland ao abrir o placar para a Noruega contra o Iraque na Copa (Foto: Justin Setterfield/Getty Images/AFP)
    Copa do Mundo 2026Haaland diz que chances da Noruega contra o Brasil 'são pequenas'Há 15 minutos
    Noruega se classificou para as oitavas de final da Copa do Mundo
    Copa do Mundo 2026Brasileiros reagem a Brasil x Noruega pela Copa do Mundo: 'Vem tranquila'Há 17 minutos
    Mbappé no aeroporto de Boston para a estreia da França na Copa do Mundo (Foto: Franck FIFE / AFP)
    Copa do Mundo 2026Escalação da França para enfrentar a Suécia tem novidadeHá 29 minutos
    Paquetá disputa a bola de cabeça na vitória do Brasil sobre o Japão
    Seleção BrasileiraPaquetá joga contra a Noruega? Veja a situação do meio-campista do BrasilHá 34 minutos

    Mais LANCE!

    haaland abraçado por companheiro na comemoracão do gol
    Quantos gols Haaland tem na Copa do Mundo? Veja artilharia
    Abel Ferreira, técnico do Palmeiras
    Torcida do Palmeiras pede ex-Vasco, destaque da Copa do Mundo: 'Para ontem'
    Seleção Brasileira quebrou uma escrita de 24 anos nesta Copa do Mundo. (Foto: Paul ELLIS / AFP)
    Se a Seleção Brasileira vencer nas oitavas, tem feriado? Veja o que diz a lei
    Elenco de Marrocos perfilado durante cobranças de pênaltis
    Quem ganhou ontem: Holanda ou Marrocos? Decisão nos pênaltis define classificado na Copa do Mundo
    Haaland comemorando o gol da classificação da Noruega contra a Costa do Marfim na Copa do Mundo
    Dê suas notas: Noruega bate Costa do Marfim e vai encarar o Brasil nas oitavas
    Carlo Ancelotti cruza os braços em treino do Brasil em Houston
    Vídeo de Ancelotti 'revoltado' em treino da Seleção viraliza: 'Trauma'
    Haaland comemorando o gol da classificação da Noruega contra a Costa do Marfim na Copa do Mundo
    Costa do Marfim x Noruega: veja os melhores momentos do jogo da segunda fase da Copa do Mundo
    FBL-WC-2026-MATCH78-CIV-NOR
    Noruega é o único país europeu que o Brasil nunca venceu; veja retrospecto
    De braços abertos com as mãos para cima, Haaland comemora gol da Noruega
    Haaland decide no fim, Noruega elimina Costa do Marfim e encara o Brasil na Copa
    Jogadores do Brasil abraçam Martinelli após gol da vitória sobre o Japão na Copa do Mundo
    Brasil x Noruega: data e horário do jogo das oitavas da Copa do Mundo
    Memphis Depay, do Corinthians, na eliminação da Holanda
    Decisão de técnico da Holanda sobre Memphis Depay repercute: 'Não dá'
    Seleção Brasileira quebrou uma escrita de 24 anos nesta Copa do Mundo. (Foto: Paul ELLIS / AFP)
    Leitores do Lance! apontam rival do Brasil nas oitavas da Copa
    O atacante da Noruega, Erling Braut Haaland (nº 09), realiza aquecimento antes da partida de futebol das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 entre Costa do Marfim e Noruega, no Dallas Stadium, em Arlington (Foto: Paul Ellis / Afp)
    Haaland provoca 'terremoto' na Noruega com gols na Copa do Mundo
    Musa, da Noruega, comemorando contra a Costa do Marfim na Copa do Mundo
    Golaço de 'Neymar' da Noruega contra Costa do Marfim assusta: 'Muito cuidado'