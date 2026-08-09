Monaco de Filipe Luís vence Liverpool de virada em amistoso; veja os gols
Treinador brasileiro conquista segunda vitória seguida na pré-temporada
O Monaco de Filipe Luís derrotou o Liverpool de virada por 3 a 2, em amistoso de pré-temporada, neste domingo (9). Os Reds largaram na frente com gols de Isak e Wirtz, mas os franceses conseguiram o triunfo com Golovin, Biereth e Brunner balançando as redes. Veja os melhores momentos e os gols abaixo.
➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!
No primeiro tempo, Isak aproveitou uma bela jogada coletiva, recebeu uma bola dentro da área e bateu rasteiro para abrir o placar aos 15 minutos. E Wirtz ampliou o marcador aos 28 minutos após um bate e rebate dentro da área do Monaco. Mas aos 43 minutos, a equipe de Filipe Luís diminuiu o marcado com Golovin sofrendo um pênalti e convertendo a cobrança.
No segundo tempo, o Liverpool voltou sem Alisson, e o Monaco de Filipe Luiís aproveitou para igualar o placar. Aos 10 minutos, Biereth foi acionado na área, chutou uma vez para defesa de Mamardashvili, mas o atacante pegou o rebote e bateu forte para estufar as redes. E aos 42 minutos, Brunner aproveitou uma cobrança de escanteio na primeira trave e cabeceou para dar a vitória aos franceses.
Com o triunfo, Filipe Luís conquistou sua segunda vitória consecutiva em amistosos de pré-temporada após ter batido o Getafe, na quinta-feira (6). A equipe do treinador brasileiro encerra sua preparação para o início da Conference League e Ligue 1 diante do Coventry City, na sexta-feira (14).
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
🔥 Até R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Futebol Internacional
Após Copa do Mundo, Al Ahli anuncia renovação de Roger Ibañez até 2030Há 1 minuto
Futebol Internacional
Boca Juniors anuncia a contratação de Enner Valencia, ex-InterHá 1 hora
Futebol Internacional
PSG anuncia contratação de Digne, da seleção francesaHá 2 horas
Fora de Campo
Filipe Luís vira contra Liverpool, e torcida do Flamengo reageHá 3 horas
Futebol Internacional
Com ofertas, Endrick cogita sair do Real Madrid, diz jornalHá 3 horas
Flamengo
Novo Almada? Conheça Alex Luna, monitorado pelo FlamengoHá 3 horas
Mais LANCE!