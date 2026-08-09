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Monaco de Filipe Luís vence Liverpool de virada em amistoso; veja os gols

Treinador brasileiro conquista segunda vitória seguida na pré-temporada

PorJoão BrandãoRio de Janeiro (RJ)
09/08/2026 13:49
Atualizado há 2 horas
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Filipe Luís observa jogo entre Monaco e Liverpool durante a pré-temporada
Filipe Luís observa jogo entre Monaco e Liverpool durante a pré-temporada (Foto: Darren Staples/AFP)

O Monaco de Filipe Luís derrotou o Liverpool de virada por 3 a 2, em amistoso de pré-temporada, neste domingo (9). Os Reds largaram na frente com gols de Isak e Wirtz, mas os franceses conseguiram o triunfo com Golovin, Biereth e Brunner balançando as redes. Veja os melhores momentos e os gols abaixo.

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No primeiro tempo, Isak aproveitou uma bela jogada coletiva, recebeu uma bola dentro da área e bateu rasteiro para abrir o placar aos 15 minutos. E Wirtz ampliou o marcador aos 28 minutos após um bate e rebate dentro da área do Monaco. Mas aos 43 minutos, a equipe de Filipe Luís diminuiu o marcado com Golovin sofrendo um pênalti e convertendo a cobrança.

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No segundo tempo, o Liverpool voltou sem Alisson, e o Monaco de Filipe Luiís aproveitou para igualar o placar. Aos 10 minutos, Biereth foi acionado na área, chutou uma vez para defesa de Mamardashvili, mas o atacante pegou o rebote e bateu forte para estufar as redes. E aos 42 minutos, Brunner aproveitou uma cobrança de escanteio na primeira trave e cabeceou para dar a vitória aos franceses.

Com o triunfo, Filipe Luís conquistou sua segunda vitória consecutiva em amistosos de pré-temporada após ter batido o Getafe, na quinta-feira (6). A equipe do treinador brasileiro encerra sua preparação para o início da Conference League e Ligue 1 diante do Coventry City, na sexta-feira (14).

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Brunner comemora gol da vitória do Monaco de Filipe Luís sobre o Liverpool
Brunner comemora gol da vitória do Monaco de Filipe Luís sobre o Liverpool (Foto: Darren Staples/AFP)

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