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Com ofertas, Endrick cogita sair do Real Madrid, diz jornal

Atacante cogita novo empréstimo após sucesso no Lyon

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
09/08/2026 14:23
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Endrick fez gol no amistoso entre Real Madrid e Fiorentina
Endrick em ação pelo Real Madrid em amistoso contra a Fiorentina (Foto: Divulgação/Real Madrid)

Centroavante do Real Madrid, Endrick não descarta uma saída do clube merengue por empréstimo na janela de transferências, segundo o jornal "As". O jogador estaria recebendo propostas e avaliando qual se encaixa melhor dentro das suas pretensões para crescer profissionalmente.

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Endrick dará preferência a uma equipe que jogará uma competição europeia, mas principalmente a Champions League. Além disso, o atacante gostaria de defender um clube em que teria assegurado o lugar para jogar como um camisa nove.

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De acordo com o "As", Aston Villa e Roma são dois clubes interessados em Endrick para a próxima temporada e ambos estarão na próxima Champions League. E o Real Madrid entende que um novo empréstimo seria uma boa saída para evitar uma desvalorização de um ativo importante do clube.

Embora tivesse a intenção de permanecer e prosperar no Real Madrid, Endrick passou a cogitar uma mudança de rota após a contratação de Carlos Espí. O clube merengue buscou um reserva para Mbappé após a saída de Gonzalo García ao invés de apostar sem dúvidas no atacante brasileiro.

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José Mourinho deixou a decisão de sair ou de ficar nas mãos de Endrick, e o jogador avalia após um saldo positivo de seu empréstimo para o Lyon na metade da última temporada. No entanto, o atleta sabe que não deve ter espaço na equipe titular, principalmente diante das chegadas de Diomande e Bernardo Silva.

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Endrick posa com time titular do Real Madrid para amistoso contra o Ferencváros
Endrick posa com time titular do Real Madrid para amistoso contra o Ferencváros (Foto: Divulgação/Real Madrid)
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