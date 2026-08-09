Com ofertas, Endrick cogita sair do Real Madrid, diz jornal Atacante cogita novo empréstimo após sucesso no Lyon

Centroavante do Real Madrid, Endrick não descarta uma saída do clube merengue por empréstimo na janela de transferências, segundo o jornal "As". O jogador estaria recebendo propostas e avaliando qual se encaixa melhor dentro das suas pretensões para crescer profissionalmente.

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Endrick dará preferência a uma equipe que jogará uma competição europeia, mas principalmente a Champions League. Além disso, o atacante gostaria de defender um clube em que teria assegurado o lugar para jogar como um camisa nove.

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De acordo com o "As", Aston Villa e Roma são dois clubes interessados em Endrick para a próxima temporada e ambos estarão na próxima Champions League. E o Real Madrid entende que um novo empréstimo seria uma boa saída para evitar uma desvalorização de um ativo importante do clube.

Embora tivesse a intenção de permanecer e prosperar no Real Madrid, Endrick passou a cogitar uma mudança de rota após a contratação de Carlos Espí. O clube merengue buscou um reserva para Mbappé após a saída de Gonzalo García ao invés de apostar sem dúvidas no atacante brasileiro.

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José Mourinho deixou a decisão de sair ou de ficar nas mãos de Endrick, e o jogador avalia após um saldo positivo de seu empréstimo para o Lyon na metade da última temporada. No entanto, o atleta sabe que não deve ter espaço na equipe titular, principalmente diante das chegadas de Diomande e Bernardo Silva.

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