Após derrota vexatória, seleção multicampeã mundial demite treinador

Após a derrota vexatória para a Noruega por 3 a 0 pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, o técnico Luciano Spalletti anunciou que será desligado da seleção italiana - quatro vezes campeã da Copa do mundo. O treinador fará sua última partida no comando da Itália nesta segunda-feira (9), em partida contra a Moldávia pelas Eliminatórias.

Spalletti deixa a seleção italiana quase dois anos no comando da equipe. Desde setembro de 2023, o técnico fez 23 jogos, com 11 vitórias, seis empates e seis derortas - um aproveitamento de 56% ou 1.70 pontos por partida. Em coletiva de imprensa neste domingo (8), o treinador revelou que não tinha a intenção de deixar a Itália.

— Ontem à noite passei um bom tempo com o presidente, e ele me disse que eu seria dispensado das minhas funções como treinador da seleção nacional. Fiquei sentido, mas, dado o relacionamento que temos, não tinha intenção de desistir. Especialmente quando as coisas não estão indo bem, prefiro permanecer no meu posto e continuar fazendo meu trabalho — revelou Spalletti.

O técnico ainva revelou que vai assinar a rescisão de seu contrato com a Federação Italiana de Futebol na terça-feira (10), após o jogo contra a Moldávia, a segunda da Itália nas Eliminatórias da Copa do Mundo.

— Mesmo que eu quisesse continuar, tenho que aceitar. Vencer e convencer amanhã será certamente importante para abrir um novo ciclo para quem vier depois de mim. Amo essa camisa, os jogadores que treinei, e amanhã pedirei a eles que demonstrem tudo o que têm. Não consegui fazê-los atingir o melhor que podem ser, vi muitos jogadores atuando abaixo do seu potencial — concluiu.

Veja outras aspas de Luciano Spalletti, demitido da seleção italiana

— Lamento por mim mesmo. Ao aceitar o cargo, sabia que haveria momentos difíceis, situações complicadas. Mas não consegui, nem mesmo no jogo de sexta-feira… Vocês foram gentis ao comentar, talvez eu merecesse algo ainda pior. Vi compreensão em relação a mim, disponibilidade, empatia. Estou decepcionado com os resultados que obtive. Com meus resultados, criei problemas para o movimento [do futebol italiano]. Estava convencido de que poderia ter feito diferente, mas não consegui. Estou decepcionado comigo mesmo.

Luciano Spalletti revelou que não vai mais ser o técnico da seleção italiana (Foto: TIZIANA FABI / AFP)

— Estava convencido de que poderíamos chegar à Copa do Mundo… E continuo convencido disso, esta seleção pode chegar lá. Meu mundo não desaba quando certos jogos são perdidos, há limites. No entanto, os jogadores estão bem abaixo do que podem render, e muito, porque são jogadores fortes. Ficar remoendo o passado é outra perda de tempo – é preciso sempre olhar para frente. O passado não se muda.

