Neste domingo (8), Portugal e Espanha entram em campo às 16h (de Brasília) em partida válida pela grande final da Nations League, na Allianz Arena, em Munique. De um lado, a experiência de Cristiano Ronaldo, com seus 40 anos, em busca de mais um título por Portugal. Do outro, a juventude e talento de Yamal, que quer continuar a construir sua história. Veja, a seguir, como chegam as equipes para a decisão.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

As duas equipes buscam o bicampeonato da competição. Enquanto Portugal foi campeão em 2019, a seleção da Espanha é a atual campeã da Nations, em final vencida em 2023.

continua após a publicidade

A seleção portugesa não bate a espanhola desde 2010, quando venceu por 4 a 0 em um amistoso. Se considerados apenas jogos oficiais, a conta piora para os lusos: a última vitória sobre os rivais foi na Euro de 2004, quando venceu por 1 a 0. O último confronto entre as equipes foi justamente na Nations League de 2022/23, quando a Espanha levou a melhor por 1 a 0.

Espanha

Campeã da Eurocopa 2024, a Espanha busca o bicampeonato da Nations League para continuar fazendo história e se estabelecer com uma das melhores seleções da atual geração. Detentor do último título da competição, a equipe de Luis de la Fuente se apoia na excelente fase de seus jogadores e um desempenho coletivo forte para vencer Portugal.

continua após a publicidade

Do mesmo jeito que desempenhou na Eurocopa, a Espanha demonstrou força e pode chegar invicta na final da Nations League. O time de Luis de la Fuente liderou o Grupo 4 invicto, com cinco vitórias e um empate em 0 a 0 na estreia da competição, contra a Sérvia.

A seleção teve o melhor ataque e a melhor defesa da chave, com 13 gols feitos, quase o dobro do segundo melhor marcador, e sofreu apenas quatro. Nas quartas de final, contra a Holanda, as equipes protagonizaram dois empates eletrizantes (2 a 2 na ida e 3 a 3 na volta), e os espanhóis conquistaram a classificação com um triunfo por 5 a 4 nos pênaltis.

Na semifinal da Nations, a Espanha bateu a França em um jogo frenético com nove gols. Lamine Yamal, de 17 anos, fez mais uma atuação impecável e comandou a Espanha na vitória por 5 a 4 contra a França de Mbappé e Dembélé, realizada nesta quinta-feira (5), em em Stuttgart - na Alemanha. Em um jogo que já parecia vencido, a França cresceu nos minutos finais da partida e quase empatou o jogo, mas a vitória ficou com a Fúria.

Técnico da Espanha avaliou o confronto contra Portugal pela final da nations League (Foto: Divulgação/Uefa)

— Todos os adversários são difíceis, mas Portugal é uma seleção poderosa. Têm muito talento, são muito versáteis, rápidos, e há certas semelhanças connosco nos jogadores e nas ideias. Com a nossa versatilidade, vamos tentar surpreendê-los, vamos tentar utilizar os nossos pontos fortes e tudo o que pudermos para tentar vencê-los — afirmou Luis de la Fuente, técnico da Espanha, sobre Portugal à Uefa.

Portugal

Pelo lado de Portugal, a seleção se firmou como uma das principais forças internacionais ao conquistar a Eurocopa de 2016 e a Nations League de 2019.

No ataque, o técnico Roberto Martínez conta com a liderança de Cristiano Ronaldo como referência. Além do craque, o treinador mescla juventude e experiência, com nomes como Rafael Leão, Bernardo Silva, Vitinha, Bruno Fernandes e João Neves. Com esses jogadores, Portugal consegue manter equilíbrio entre ataque e defesa, com meio-campistas que constroem o jogo e pontas velozes que também recompõem bem na marcação.

Na Nations League, o time de Roberto Martínez demonstrou o potencial do novo ciclo. No Grupo 1, Portugal terminou invicto, com quatro vitórias e dois empates, somando 14 pontos. Teve o melhor ataque da chave, com 13 gols marcados e apenas cinco sofridos. No mata-mata, perdeu a invencibilidade ao ser derrotado pela Dinamarca por 1 a 0 no jogo de ida, mas reagiu na volta com uma goleada por 5 a 2, garantindo vaga na semifinal.

Na semifinal, Cristiano Ronaldo decidiu mais um jogo pela seleção de Portugal e chegou ao seu 137° gol pelo país na vitória de virada por 2 a 1 contra a Alemanha na semifinal da Nations League. Em jogo realizado nesta quarta-feira (4), na Allianz Arena, em Munique (ALE), os portugueses não se intimidaram pela torcida e garantiram a vaga na final.

Técnico de Portugal falou sobre a final contra a Espanha na Nations League (Foto: Divulgação/Uefa)

— Estamos falando de provavelmente uma das melhores equipes do mundo em termos de transição em velocidade, aliado ao aspecto normal de uma equipe que sabe jogar, manter a posse de bola, defender com bola, e isso faz deles uma equipe muito completa — avaliou Martínez, técnico de Portugal sobre a seleção da Espanha.

Tudo sobre o jogo entre Portugal e Espanha pela Nations League (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Portugal x Espanha

Final — Nations League

📆 Data e horário: domingo, 8 de junho, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Allianz Arena, em Munique (ALE)

👁️ Onde assistir: ESPN (Disney+) e SporTV

🟨 Arbitragem: Sandro Schärer (árbitro); Jonas Erni e Susann Küng (assistentes); Fedayi San (quarto árbitro)

📺 VAR: Fedayi San (SUI)

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.