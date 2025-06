Claudio Ranieri diz ‘não’ para seleção italiana, que vive crise

O experiente técnico Claudio Ranieri recusou a oportunidade de assumir o comando da seleção italiana, que enfrenta um momento delicado após a demissão de Luciano Spalletti.

Spalletti, que havia substituído Roberto Mancini em agosto de 2023, foi demitido no último domingo (8), após uma derrota por 3 a 0 para a Noruega, na primeira partida das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. A passagem de Spalletti, que foi campeão italiano com o Napoli em 2022/23, teve um trabalho turbulento, com uma campanha decepcionante na Euro 2024, culminando em uma derrota nas oitavas de final para a Suíça. No total, ele somou 11 vitórias em 23 partidas à frente da Azzurra.

Ranieri, de 73 anos, foi o primeiro nome procurado pela Federação Italiana de Futebol (FIGC) para a vaga, que seria o 25º trabalho de sua longa carreira. No entanto, o treinador optou por permanecer na Roma, onde assumirá uma posição executiva acima do novo técnico Gian Piero Gasperini, após um período de sucesso como treinador interino.

- Gostaria de agradecer ao presidente (Gabriele) Gravina pela oportunidade, uma grande honra, mas refleti e decidi permanecer à disposição da Roma na minha nova posição[...] Os Friedkins me deram total apoio e respaldo para qualquer decisão que eu tomasse em relação à seleção, mas a decisão é minha - disse Ranieri em comunicado à agência de notícias italiana ANSA.

Seleção Italiana: Claudio Ranieri foi campeão da Premier League com o Leicester em 2015/16 (Foto: Adrian Dennis/AFP)

Ranieri e a missão de salvar a Roma em 2024/25

Ranieri havia assumido a Roma em novembro, com o clube na 16ª posição do Campeonato Italiano, e conseguiu levar o time à quinta colocação, a apenas um ponto da zona de classificação para a Champions League. Sua recusa representa um duro golpe para o presidente da FIGC, Gabriele Gravina, que via em Ranieri a escolha ideal e um nome aclamado pela mídia.

O técnico italiano é conhecido por ter liderado o Leicester City ao surpreendente título da Premier League na temporada 2015/16. Ao longo de sua distinta carreira, Ranieri também conquistou a Copa Italia, a Copa do Rei e a Supercopa da Uefa, tendo passagens por clubes como Napoli, Fiorentina, Atlético de Madrid, Valencia, Chelsea, Parma, Juventus, Inter de Milão, Monaco, Sampdoria, Watford e além da seleção grega

Com a recusa de Ranieri, a expectativa agora é que Gravina e a Federação Italiana voltem as atenções para Stefano Pioli como o próximo candidato ao comando da seleção italiana.

