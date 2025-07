Francisco Conceição, que disputou a última temporada pela Juventus, está prestes a se tornar jogador do clube italiano. O atacante atuou pela Velha Senhora emprestado pelo Porto e atraiu o interesse da Juve, que quer ter o jogador em definitivo para a temporada 2025-26.

Francisco Conceição e Kolo Muani comemoram gol da Juventus sobre o Al Ain (Foto: Kevin C. Cox / Getty Images via AFP)

Jornais da Itália apontam que o acordo entre os dois clubes já está selado. A Juventus está disposta a desembolsar 32 milhões de euros para adquirir o atacante e faria o pagamento em quatro parcelas de 8 milhões de euros.

No total, a ida de Francisco Conceição para a Juventus custaria mais de 40 milhões de euros, já que o clube italiano pagou € 9,5 milhões pelo empréstimo. Segundo a Sky Sports, o jogador também vê a transferência com bons olhos e chegou a recusar propostas do futebol inglês para permanecer na Juve.

No entanto, o último entrave da negociação está justamente em Francisco Conceição. O atacante tem participação de 20% dos valores de uma transferência pelo Porto, mas precisará abrir mão do valor para que o negócio seja concretizado.

Francisco Conceição pela Juventus

Na Juventus desde o início da temporada 2024-25, Francisco Conceição disputou 40 jogos e participou diretamente de 11 gols. Ele foi titular em 22 confrontos e reserva utilizado em 18 oportunidades no time italiano.

Francisco Conceição comemora gol no Mundial de Clubes (Foto: Roberto Schmidt/ AFP)

Após a chegada de Igor Tudor, o português de 22 anos ganhou espaço e se tornou titular absoluto da Juventus. No Mundial de Clubes, se destacou ao marcar dois gols na goleada sobre o Al Ain pela fase de grupos do torneio. Ao lado de Yildiz, foi um dos principais nomes da equipe italiana na competição.

