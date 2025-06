Noruega atropela Itália e se aproxima de vaga na Copa do Mundo

A Noruega venceu a Itália por 3 a 0, na 3ª rodada das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo, nesta sexta-feira (6). A equipe de Ståle Solbakken abriu a vantagem com gols de Sorloth, Nusa e Haaland ainda no primeiro tempo e mantém 100% de aproveitamento em busca de uma vaga no Mundial de 2026.

Como foi a partida entre Noruega e Itália?

Na etapa inicial, a Noruega surpreendeu e abriu o placar com Sorloth sendo lançado em profundidade pelo lado esquerdo e batendo cruzado para abrir o placar aos 13 minutos. Apesar da superioridade da Itália na posse de bola, os mandantes ampliaram o marcador em bela jogada individual de Nusa, que passou por dois defensores, entrou na área e bateu firme para estufar as redes aos 33 minutos. Na reta final, Haaland foi acionado livre de marcação, driblou Donnarumma e finalizou de direita para fazer 3 a 0 aos 42 minutos.

Na volta do intervalo, ambas as equipes fizeram um jogo morno e com poucas chances de gols. Aos 20 minutos, a Noruega assustou a Itália em uma cobrança de falta com Odegaard tocando para Berge, e o meia batendo de primeira na trave. No fim, os visitantes tentaram fazer uma pressão com as substituições promovidas por Spalletti, mas não conseguiram se organizar e criar chances, tendo encerrado a partida com apenas uma finalização na direção do gol defendido por Nyland de uma cabeçada de Lucca após cruzamento de Orsolini.

O que vem por aí para Noruega e Itália?

Na segunda-feira (9), a Itália recebe a Moldávia buscando se recuperar nas Eliminatórias, às 15h45 (de Brasília). No mesmo dia e horário, a Noruega visita a Estônia visando a manutenção do 100% de aproveitamento no torneio.

✅ FICHA TÉCNICA

Noruega 3 x 0 Itália - Eliminatórias

3ª rodada

🗓️ Data e horário: sexta-feira, 6 de junho de 2025, às 15h45 (de Brasília).

📍 Local: Ullevaal Stadion, em Oslo (NOR).

🥅 Gols: Sorloth, 13'/1ºT (1-0); Nusa, 33'/1ºT (2-0); Haaland, 41'/1ºT (3-0)

🟨 Cartões amarelos: Thorsby e Berg (NOR)

NORUEGA (Técnico: Ståle Solbakken)

Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem (Ostigard) e Wolfe (Pedersen); Berge, Thorby (Berg) e Odegaard; Sorloth (Larsen), Haaland e Nusa (Bobb).

ITÁLIA (Técnico: Luciano Spalletti)

Donnarumma; Di Lorenzo, Coppola e Bastoni; Zappacosta (Orsolini), Barella, Rovella (Frattesi), Tonali e Udogie (Dimarco); Raspadori (Ricci) e Retegui (Lucca).