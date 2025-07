Por onde anda Pedrinho, ex-jogador de Corinthians e Atlético-MG?

Pedro Victor Delmino da Silva, ou simplesmente Pedrinho, foi uma das grandes revelações do Corinthians nos últimos anos. O meio-campista, formado nas categorias de base do Timão, ajudou o clube a conquistar o Brasileirão de 2017 e três Campeonatos Paulistas, além de ter vestido a camisa do Atlético-MG, em passagem menos badalada pelo Brasil. O Lance! te conta por onde anda Pedrinho.

continua após a publicidade

➡️ Ex-Corinthians, ex-Vasco e outros: saiba quem são os brasileiros no atual elenco do Shakhtar Donetsk

Após o destaque no clube paulista, o central foi vendido ao Benfica por 18 milhões de euros (cerca de R$ 110 milhões na cotação da época) em 2020, e um ano depois, chegou ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, pelo mesmo valor. Depois de um ano emprestado ao Atlético-MG, retornou à Europa para continuar vestindo a camisa laranja e preta, e estará em ação nesta quinta-feira, diante do Ilvar-FIN, pela volta da primeira eliminatória da Europa League, em jogo que você poderá acompanhar no YouTube do Lance!.

🌌 O começo da trajetória de Pedrinho, ex-Corinthians

Pedrinho foi um dos destaques da Copinha de 2017, quando conduziu o Corinthians ao título, e de quebra, levou o prêmio de melhor jogador do torneio. Os holofotes lhe renderam oportunidades entre os profissionais, e rapidamente, o atleta ganhou espaço entre os titulares. Com a camisa alvinegra, ergueu três troféus do Campeonato Paulista, entre 2017 e 2019, além do Brasileirão em seu primeiro ano após subir para o time principal.

continua após a publicidade

Em 2020, com o clube lidando com problemas internos, seguiu a queda de produção de todo o elenco, e em agosto, foi negociado com o Benfica, realizando o sonho de desfilar sua qualidade nos gramados do futebol europeu.

➡️ Ilves x Shakhtar Donetsk: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações do jogo pela Europa League

Pedrinho em ação com a camisa do Corinthians (Foto: AFP)

🔙 Saída para a Europa e retorno ao Brasil

Pelos Encarnados, o meia-atacante teve chances escassas e somou pouco mais de mil minutos em campo, distribuídos em 31 aparições. No período, anotou um gol e deu quatro assistências, pouco para o valor pago pela diretoria portuguesa. Tentando recuperar o valor, os mandatários conseguiram vendê-lo para o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, pela mesma quantia da compra um ano antes.

continua após a publicidade

Em 2022, Pedrinho retornou ao Brasil para vestir a camisa do Atlético-MG, em um vínculo de empréstimo. No Galo, o central teve números positivos, o que levou a diretoria a estender o acordo para dois anos ao todo. Na Libertadores de 2024, fez boa fase de grupos, incluindo uma atuação de gala contra o Caracas, em vitória por 4 a 0, quando balançou as redes duas vezes e concedeu uma assistência. O destaque na reta final de passagem não foi suficiente para uma compra, e o Shakhtar escolheu mantê-lo em seu elenco.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Pedrinho, ex-Corinthians, em ação pelo Atlético-MG (Foto: Pedro Souza/Atlético-MG)

🌍 Retorno ao Velho Continente

Na última temporada com a camisa ucraniana, o jogador fez 33 partidas, mas só contribuiu com um gol e quatro assistências. O tento aconteceu ainda na quarta rodada da liga local, diante do Oleksandria. O jejum foi findado justamente na ida do duelo com o Ilvar, quando acertou belo chute de fora da área para fazer o quinto da goleada por 6 a 0.

Pedrinho estará novamente disponível para o técnico Arda Turan nesta quinta-feira. O Shakhtar Donetsk agora visita o Ilves na Finlândia esperando não encontrar dificuldades para o avanço de fase. Com a classificação encaminhada após a vitória na ida, a equipe do brasileiro pode perder por até cinco gols de diferença que se classifica para a segunda rodada eliminatória. A bola rola às 13h (de Brasília), e você pode acompanhar o confronto através do canal do Lance! no YouTube.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.