Jogador da Inter de Milão ataca técnico da Itália após acusação de racismo; entenda

Após a derrota na final da Champions League com a Inter de Milão, Francesco Acerbi ganhou o noticiário por outro motivo: a recusa para a convocação da Itália nesta Data Fifa. No entanto, a solicitação de dispensa da seleção o ocorreu por conta do mau relacionamento do atleta com o técnico Luciano Spalletti.

Técnico da Azzurra desde 2023, Spalletti garantiu que o jogador de 37 anos já tinha manifestado dúvidas sobre o chamado antes da disputa do título continental. Ele fez 33 jogos nesta temporada, a terceira com a camisa da Inter.

— Acerbi não respondeu à convocação. Ele me informou sobre a decisão por mensagem esta manhã (domingo 1º), depois falei com ele por telefone. Seguimos em frente. Não se trata de uma questão física. Ele refletiu sobre tudo o que aconteceu à sua volta. Por isso que o chamei — disse o treinador.

— Ele já tinha manifestado algumas dúvidas, e é verdade que chegamos ao fim da temporada sem fôlego. Não é fácil fazer estas convocações — completou.

No entanto, a versão de Acerbi é diferente. O defensor fez questão de explicar a decisão com um longo desabafo em mensagem publicada nas redes sociais. Nele, afirmou que Spalletti não o respeita:

— Depois de profunda consideração, informei hoje o CT (corpo técnico) que não vou aceitar a convocação para a seleção nacional. Não é uma escolha que tomei leve porque vestir a camisa azul sempre foi uma honra e orgulho para mim. No entanto, senti que, à luz dos acontecimentos recentes, as condições para continuar este caminho pacificamente não existem hoje. Não busco álibis ou favores, exijo respeito. E se falta esse respeito por parte de quem deveria liderar um grupo, então prefiro me afastar.

— Não sou de segurar convocação, sempre dei tudo, mas não fico onde não sou mais desejado e claro que não faço parte do projeto do CT. Esta é a minha decisão, e como disse hoje de manhã, não é definitiva nem ditada pela raiva, nem muito menos pela “depressão” por uma final da Champions perdida, mas apenas pela necessidade de dar um passo atrás. Desejo o melhor para a Seleção Nacional e como os meus companheiros: continuarei a torcer por eles com o mesmo apego que sempre mostrei em campo — finalizou o atleta.

Histórico polêmico e suposto caso de racismo 👀

Em março de 2024, Acerbi foi cortado da convocação em virtude de um suposto caso de racismo contra o brasileiro Juan Jesus, do Napoli — no qual seria absolvido posteriormente. Um ano depois, Spalletti foi perguntado por que não chamava mais Acerbi em uma coletiva de imprensa e, com um sorriso no rosto, respondeu a um repórter: "Você sabe quantos anos ele tem?".

Os próximos jogos da Itália são válidos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O time de Spalletti encara a Noruega e a Moldávia nos dias 6 e 9 de junho, respectivamente.

