Mbappé atinge marca histórica com a camisa da França

O atacante Kylian Mbappé chegou ao 50º gol marcado com a camisa da seleção francesa, após balançar as redes na disputa pelo terceiro lugar na Nations League, contra a Alemanha, neste domingo (08). O craque do Real Madrid é o terceiro maior artilheiro da história, atrás apenas de Giroud e Henry.

A França vai vencendo a Alemanha por 2 a 0, na disputa pelo terceiro lugar na Uefa Nations League. O gol que garantiu a marca histórica saiu aos 44 minutos do primeiro tempo. Nas semifinais, os franceses acabaram eliminados pela Espanha, em um jogo de tirar o fôlego. A partida acabou em 5 a 4 para os espanhóis, Mbappé deixou o dele em cobrança de pênalti.

Recentemente, o astro francês ultrapassou nomes como Zinedine Zidane (31), Karim Benzema (37), Michel Platini (41) e seu companheiro de seleção, Antoine Griezmann (43) na lista de maiores artilheiros da França. Com o gol anotado, Mbappé está a um gol do craque Thierry Henry.

Campeão do mundo em 2018 com os Les Blues, Mbappé marcou seu primeiro gol com a camisa francesa em 2017, na goleada por 4 a 0 sobre a Holanda. Consolidado entre os melhores do mundo a algumas temporadas, o atacante lidera a jovem seleção na busca pelo terceiro título mundial, nos Estados Unidos, em 2026.

Mbappé é uma das armas da França para a próxima Copa do Mundo (Foto: Franck FIFE / AFP)

Confira a lista dos maiores artilheiros da França: