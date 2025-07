Modric explica escolha pelo Milan após saída do Real Madrid

Após deixar o Real Madrid, Luka Modric foi anunciado oficialmente como jogador do Milan na tarde da última segunda-feira (14). O meio-campista assinou por uma temporada com o clube italiano e deixa a Espanha após 13 temporadas e 28 títulos conquistados. O croata explicou a escolha pelos Rossoneri.

Para Modric, a justificativa é tanto esportiva quanto sentimental para ir à Itália após encerrar a sua passagem vitoriosa pelo Real. Nascido em Zadar, na Croácia, o meio-campista revelou ter tido como ídolo na infância o ex-jogador Zvonimir Boban, que defendeu as cores do Milan entre 1991 e 2001.

— Eu queria continuar na Europa, e na elite do futebol. Eu tive outras ofertas, mas quando o Milan chegou, ficou claro para mim. Eu queria isso desde o início. O Milan é um dos maiores clubes da Europa, e não pode se contentar com mediocridade — declarou Modric, em entrevista à "Milan TV".

— Desde que eu era criança, o Milan era o meu time favorito, por causa do meu ídolo Boban. Estou com muita fome de vencer aqui. Temos que mirar os objetivos mais altos: ganhar títulos e competir contra os melhores times do mundo — revelou.

Agora no Milan, veja a carreira de Modric no Real Madrid

Luka Modric é celebrado por companheiros em adeus ao Real Madrid (Foto: Oscar del Pozo/AFP)

Modric finalizou sua histórica passagem pelo Real Madrid após 13 anos e entra em um novo, e provavelmente o último, desafio de sua carreira. No anúncio prévio, Modric deu suas primeiras palavras como jogador do Milan.

- Já estou em Milão. Muito feliz de estar aqui para começar um novo capítulo na minha carreira. Um grande abraço a todos - disse o meia.

Em sua passagem de 13 temporadas pelo Real Madrid, Modric venceu 394 jogos, marcou 43 gols e conquistou 28 títulos em 597 jogos. Se tornou como o maior vencedor da história merengue, incluindo seis Ligas dos Campeões, seis Mundiais de Clubes e quatro Campeonatos Espanhóis. Mesmo prestes a completar 39 anos, Modric foi o jogador com mais partidas pelos Blancos em 2024/25, com 65, o que demonstra toda a sua condição física para mais um ano de futebol.

Em toda sua carreira, Modric conquistou 33 títulos e pode ser um pilar dentro e fora de campo para Massimiliano Allegri. O treinador é bastante vitorioso no contexto italiano e foi contratado justamente com o objetivo de retomar a matriz vitoriosa do Milan.

