A Itália venceu a Noruega por 2 a 1 na tarde desta quarta-feira (16) e está classificada para a semifinal da Eurocopa Feminina. Agora, a equipe espera o vencedor de Suécia e Inglaterra para conhecer o adversário na próxima fase.

A Itália classificou na segunda colocação do Grupo B do torneio, com uma vitória, um empate e uma derrota. Já a Noruega finalizou a primeira fase com 100% de aproveitamento e na liderança do Grupo A.

Como foi Itália e Noruega

As italianas começaram melhor e apostaram na velocidade pela esquerda, com Barbara Bonansea e o apoio de Lucia Di Guglielmo. Logo no início, Caruso saiu cara a cara com a goleira Fiskerstrand, mas a finalização desviou na defesa norueguesa.

A Noruega reagiu e passou a criar mais. Aos 36 minutos, Ada Hegerberg teve grande chance após cruzamento, mas desperdiçou ao dominar mal na área.

No fim do primeiro tempo, Signe Gaupset arriscou de média distância para surpreender a goleira italiana, mas a bola não entrou. As equipes foram para o intervalo com 0 a 0 no placar.

Não demorou para a Itália abrir o placar na segunda etapa. Em bola recuperada no meio-campo, a Itália avança pela direita com Cantore, que cruza para a área para Girelli desviar e comemorar o gol italiano.

Hegerberg foi de vilã à herói em pouco tempo. Primeiro, perdeu pênalti, depois marcou o gol de empate da Noruega aos 20 do segundo tempo. As norueguesas cresceram após o empate.

No último minuto do tempo regulamentar, Girelli fez seu segundo gol e garantiu a classificação italiana. Ela recebeu cruzamento de Cantore e cabeceou para dentro do gol.

Itália está na semifinal da Eurocopa Feminina 2025. (Foto: Eurocopa/Divulgação)

Próximos jogos pela Eurocopa Feminina

Quinta-feira, 17/7 - Suécia x Inglaterra, às 16h (horário de Brasília) - CazéTV

Sexta, 18/7 - Espanha x Suíça, às 16h (horário de Brasília) - CazéTV

Sábado, 19/7 - França x Alemanha, às 16h (horário de Brasília) - CazéTV

Cruzamentos na Eurocopa Feminina

As semifinais da Eurocopa Feminina estão marcadas para os dias 22 e 23 de julho, enquanto a grande final será disputada no dia 27.

Na fase final, os confrontos das quartas de final definem o seguinte chaveamento: