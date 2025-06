Os jogadores da Inter de Milão não vão esquecer a final da Champions League tão cedo. Para o zagueiro Francesco Acerbi, a perda do título de maneira vexatória parece ter doído de uma forma particular. Após a derrota, o defensor abriu mão de defender a seleção italiana na próxima Data Fifa. A informação é do técnico da Azzurra, Luciano Spalletti.

Diante do PSG, o time de Simone Inzaghi teve atuação irreconhecível e foi derrotado por 5 a 0 na Allianz Arena, amargando o segundo vice em um período de três temporadas na Europa. Na decisão, Acerbi não viu a cor da bola e tomou um baile dos adversários, principalmente em lances de contra-ataque.

Nesse sentido, o veterano desistiu de defender a pátria nos próximos compromissos. Técnico da seleção desde 2023, Spalletti garante que o jogador de 37 anos já tinha manifestado dúvidas sobre o chamado. Acerbi fez 33 jogos nesta temporada, a terceira com a camisa da Inter.

— Acerbi não respondeu à convocação. Ele me informou sobre a decisão por mensagem esta manhã (domingo 1º), depois falei com ele por telefone. Seguimos em frente. Não se trata de uma questão física. Ele refletiu sobre tudo o que aconteceu à sua volta. Por isso que o chamei — disse o treinador.

— Ele já tinha manifestado algumas dúvidas, e é verdade que chegamos ao fim da temporada sem fôlego. Não é fácil fazer estas convocações — completou.

Os próximos jogos da Itália são válidos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O time de Spalletti encara a Noruega e a Moldávia nos dias 6 e 9 de junho, respectivamente.

