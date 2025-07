Novo camisa 10 do Barcelona viraliza na web: ‘Vai ser o melhor do mundo’

O Barcelona tem um novo camisa 10 e ele é Lamine Yamal. A novidade foi oficializada pelo time espanhol nesta quarta-feira (16). O jovem de 18 anos também assinou sua renovação de contrato com o clube catalão até 2031. A confirmação foi publicada pelo Barcelona em seu perfil no X. A informação viralizou na web, que começou a projetar o futuro do jovem.

Além do vídeo, o Barcelona também publicou uma homenagem ao jovem talento revelado pelo clube. Yamal foi retratado em um muro em Rocafonda, onde o número 10 foi feito com diferentes registros do atacante comemorando gols pelo Barça.

Veja repercusão na web: Lamine Yamal é o novo 10 do Barcelona

Após o anúncio, Yamal falou com a imprensa sobre o processo de renovação com o clube. O jogador está no Barça desde 2014 e quer seguir fazendo história por um dos times mais populares da Espanha.

— Estou muito feliz por renovar com o clube da minha vida. O Barcelona é a minha vida. Renovar com o Barcelona até 2031... espero que seja um caminho muito grandioso e que esteja cheio de vitórias. Espero desfrutar ainda mais do que no ano passado e seguir ganhando títulos — declarou.

Lamine Yamal, novo camisa 10 do Barcelona (Foto: Divulgação / Barcelona)

Números da carreira Yamal pelo Barcelona e pela Espanha

Talento precoce fabricado em La Masia, Lamine Yamal estreou pelo time principal do Barcelona em abril de 2023, quando ainda tinha 16 anos, em um partida com o Real Betis pelo Campeonato Espanhol. Em seu quarto jogo pelo Barça, teve sua primeira participação direta em gol com uma assistência contra a equipe do Villarreal.

Desde sua estreia, Lamine Yamal disputou 106 jogos, marcou 25 gols e contribuiu com 28 assistências. Ele conquistou dois títulos do Campeonato Espanhol, uma Copa do Rei e uma Supercopa da Espanha. Seu destaque no Barcelona o levou a ser convocado pela seleção espanhola.

Defendendo o seu país, Yamal disputou 21 jogos, marcou seis gols e deu oito assistências. Além disso, conquistou o título da Eurocopa logo após completar 17 anos, em 2024.

