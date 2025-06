Após a derrota da Espanha para Portugal na final da Nations League com Lamine Yamal apagado, alguns torcedores mudaram de opinião quanto ao vencedor da Bola de Ouro. Neste momento, os três principais favoritos são Yamal, Dembélé e Raphinha. Para Mario Gómez, lenda do Bayern de Munique e do futebol alemão, não restam dúvidas de quem é merecdor do prêmio individual.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

— Não sou mágico para te responder essa pergunta, mas acho que o Lamine vai ganhar (a Bola de Ouro) várias vezes — afirmou em evento do Just Eat.

continua após a publicidade

O ex-centroavante do Bayern de Munique atualmente é diretor de futebol da Red Bull, que comanda o Bragantino e outros times pelo mundo, e afirmou que Lamine tem um início de carreira muito bom, chegando a o comparar com Lionel Messi.

— Às vezes esquecemos, porque agora ele está jogando no Inter Miami, que Messi ainda está em atividade. E nos esquecemos de quão incrível foi o início da carreira dele no Barcelona. Eu me lembro perfeitamente e, provavelmente, foi do mesmo nível que o que o Lamine está mostrando agora, e isso é uma loucura, considerando a idade dele — opinou.

continua após a publicidade

Antes de falar da Bola de Ouro, Mario Gómez detonou o calendário brasileiro

A grande quantidade de jogos em um curto período de tempo no futebol brasileiro foi criticada pelo ex-jogador Mario Gómez. Ídolo do futebol alemão, ele atualmente é diretor de futebol da Red Bull, que comanda o Bragantino e outros times pelo mundo, e reclamou da sequência pesada de jogos que o Massa Bruta e os demais clubes do Brasil vivem.

— Eu sei que as competições regionais são importantes, são competições com certeza muito fortes, mas começar elas após poucas semanas de descanso é algo que eu e Jürgen (Klopp) não entendemos. É maluquice fazer isso com os jogadores. Criminoso, para ser honesto. Eu não entendo por que o Brasil tem três meses de competição regional, e então, a nacional, porque a quantidade de jogos, na minha opinião, não é boa. É um dos maiores problemas do futebol daqui — declarou.

Mario Gómez falou do calendário brasileiro e da Bola de Ouro (Foto: AFP/ODD ANDERSEN)

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar. Confira mais notícias!