O Botafogo mira a contratação do atacante português Gonçalo Borges, que pertence ao Porto, de Portugal. O jogador de 24 anos atua pela ponta direita e é o alvo do alvinegro para reforçar o elenco no pós-Mundial. Formado nas categorias de base da equipe portuguesa, o jogador tem contrato até 2027 com o clube e recebe um salário anual na casa do milhão.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Entretanto, a cifra diluída ao longo dos meses não tem um peso grande na folha salarial do Porto e, na atual realidade do Botafogo, também fica dentro de parâmetros "baratos" dos salários dos atletas botafoguenses.

Segundo o site Capology, especializado em finanças dos clubes e salários de atletas, Gonçalo Borges recebe um valor em torno de 300 mil euros anuais, o que significa pouco mais de R$ 1,9 milhão por ano na cotação atual. Por mês, o português recebe pouco mais de R$ 160 mil, valor que pode ser considerado baixo dado os atuais padrões de contratação do Botafogo. Vale ressaltar que a negociação segue em andamento e não há confirmação de quanto o atleta receberia caso acerte a transferência ao Brasil.

continua após a publicidade

A plataforma destaca que, entre os salários do Porto, Gonçalo é um dos jogadores que menos recebe entre os 27 destacados no elenco. O alvo botafoguense só está à frente do meia português Romário Baró, além de outros dois jogadores que não tiveram os salários divulgados pelo site.

Gonçalo Borges foi revelado pelas categorias de base do Porto. (Foto: Reprodução/X/@FCPorto)

Como estão as negociações entre Botafogo e Gonçalo

Os clubes já avançaram por um acordo, restando apenas o aval do jogador e seu estafe para a negociação ter um final feliz. Ele é considerado um jogador interessante pela SAF devido à habilidade, velocidade e força física. As informações iniciais são do "Bola na Rede", de Portugal, e foram confirmadas pelo Lance!.

continua após a publicidade

Com o período de transferências no Brasil aberto no último dia 10, o Botafogo prioriza as chegadas de zagueiro e atacante pelo lado direito. A SAF de John Textor está atenta ao mercado pensando em qualificar ainda mais o elenco para as três frentes: Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores.

Para o segundo semestre, o Botafogo acertou as contrações do zagueiro Kaio Fernando, dos meias-atacantes Álvaro Montoro e Jordan Barrera, e dos atacantes Arthur Cabral e Joaquín Correa.