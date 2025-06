O Corinthians viveu um clima de despedida em seu elenco nos últimos dias. O volante Alex Santana, que acertou com o Grêmio, e o atacante Giovane, que não teve seu contrato renovado, anunciaram suas respectivas saídas.

Formado nas categorias de base do Internacional, maior rival do Grêmio, Alex Santana também passou, no futebol brasileiro, por Criciúma, Guarani, Paraná e Botafogo. Ele ainda atuou por três temporadas na Europa, defendendo o Ludogorets, da Bulgária.

Contratado pelo Corinthians em julho de 2024, Alex Santana tinha contrato com o clube até o final de 2027. Ao todo, disputou 37 partidas, sendo 17 como titular, e marcou dois gols. O meio-campista perdeu espaço com a chegada de Dorival Júnior. Sua última partida foi no dia 15 de maio, na vitória por 1 a 0 sobre o Racing, no Uruguai, pela Copa Sul-Americana, e ele sequer foi relacionado para as duas partidas mais recentes do Timão.

– Fala, Fiel. Estou aqui para agradecer todo apoio, incentivo, motivação e até mesmo os "xingamentos". Vocês são diferenciados, vocês é que fazem tudo acontecer. Meu mais sincero obrigado a todos vocês. Muito obrigado à diretoria, comissão técnica, todos os colaboradores do clube e aos meus colegas de trabalho que fizeram a jornada ser de muita alegria. Sigo na torcida. Forte abraço – disse o jogador nas redes sociais.

Revelado pelo Corinthians, Giovane era apontado como uma das maiores promessas enquanto atuava pela equipe sub-20, quando anotou 25 gols em 46 jogos. Subiu para o time profissional em 2022, mas nunca conseguiu se consolidar entre os titulares.

Foram 48 jogos pela equipe principal, com quatro gols marcados. O impasse que afastou Giovane da equipe começou em 2024, quando Ramón Díaz declarou publicamente que não contaria com o atleta enquanto houvesse o imbróglio da renovação. O calendário cheio fez o argentino mudar de ideia e escalar o atacante em duas partidas nesta temporada, pela primeira fase do Paulistão.

— Bom, me despeço desse grande clube que tive o privilégio e consegui realizar um sonho em poder vestir essa camisa tão pesada como a do Corinthians, cheguei aos 17 anos com diversos sonhos e ambições para ser alcançados, que através deste clube, cheguei a lugares onde nunca imaginei. Saibam que busquei sempre dar meu melhor e honrar esse manto — disse o jogador.

— Obrigado a todos, quero agradecer aos meus colegas de trabalho, funcionários, diretoria e todas as comissões técnicas e principalmente à Fiel torcida. Levarei comigo cada momento que tive através desta instituição que é uma grandeza! Muito obrigado, Corinthians, e um até logo! — finalizou.

Alex Santana comemora gol pelo Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians)

Corinthians: jogadores podem assinar pré-contrato

Com a abertura da janela de transferências, o Corinthians começa a se movimentar, especialmente diante do momento delicado na temporada. No elenco atual, o clube conta com seis jogadores com contrato próximo do fim.

Entre eles estão o atacante Ángel Romero, o zagueiro Gustavo Henrique e os laterais Matheus Bidu e Angileri, que poderão assinar pré-contrato com outras equipes a partir do próximo mês. Além desses nomes, o Corinthians tem dois atletas emprestados com futuro indefinido: Talles Magno, cedido pelo New York City, e Maycon, que pertence ao Shakhtar Donetsk.