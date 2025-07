AO VIVO: Acompanhe o domingo do mercado da bola internacional

Chegou um dos principais momentos do ano para os fãs de futebol internacional: a janela de transferências do verão europeu. A seguir, o Lance! atualiza como foi o sábado (5) de negociações do principal palco do mercado da bola.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

➡️ Veja como foi o sábado (5) do mercado da bola internacional

Jhon Durán ✅Fenerbahçe 🔵🟡

O colômbiano Jhon Durán foi anunciado neste domingo (6) pelo Fenerbahçe, da Turquia. O atacante de 21 anos chega ao clube por empréstimo de uma temporada, vindo do Al-Nassr, time de Cristiano Ronaldo.

continua após a publicidade

Durán chegou ao Al-Nassr no fim de janeiro pelo valor de 77 milhões de euros após temporada de destaque pelo Aston Villa, da Inglaterra. O principal alvo de José Mourinho na janela chega para disputar a fase de playoffs da Champions League.

Rodrygo 🤔Al-Nassr 🤑

Com apenas 101 minutos em campo dos cinco jogos desde que Xabi Alonso chegou ao comando técnico do Real Madrid, Rodrygo pode estar de saída do clube. De acordo com a Sky Sports, da França, o brasileiro atraiu interesse do Al-Nassr, com o aval de Cristiano Ronaldo.

continua após a publicidade

A ideia do Al-Nassr é oferecer um "cheque em branco" para o jogador brasileiro, na tentativa de convencê-lo a deixar a europa e acertar com o clube. Segundo a Sky Sports, Rodrygo respondeu aos sauditas que dará prioridade a clubes da Premier League em um primeiro momento.

➡️ Saiba mais sobre a possível saída de Rodrygo do Real Madrid

Alvo do Al-Nassr, Rodrygo em ação pelo Real Madrid na estreia do Mundial (Foto: Megan Briggs/AFP)

Martín Zubimendi 🤝 Arsenal 🔴

O Arsenal anunciou nova aquisição para o elenco comandado por Mikel Arteta. Trata-se de Martín Zubimendi, volante espanhol de 26 anos, junto à Real Sociedad. Ele é o segundo reforço da equipe londrina para a próxima temporada — o primeiro foi Kepa, ex-Chelsea.

O Arsenal venceu uma intensa batalha no mercado da bola, visto que o jogador era um dos grandes nomes da janela de transferências do verão europeu — desejado por equipes como Real Madrid, Barcelona e Liverpool. Para superar os rivais, o clube inglês pagou a cláusula de rescisão do meio-campista: 65 milhões de euros (aproximadamente R$ 415 milhões). ➡️ Veja a notícia completa aqui.

Viktor Gyökeres 💭 Arsenal 🔴

Após fechar com nome para manter o equilíbrio no meio-campo, o Arsenal busca a figura de um homem-gol — Viktor Gyökeres, um dos mais procurados nesta janela, pode ser o próximo centroavante dos Gunners, após longa novela entre as partes. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o sueco não retornará aos treinos do Sporting para acertar os detalhes com o lado vermelho de Londres. O contrato deve ser assinado por cinco temporadas, até 2030. ➡️ Veja a notícia completa aqui.

Mohammed Kudus ❌ Tottenham

Em negociação entre rivais regionais, o West Ham United recebeu uma oferta do Tottenham Hotspur para contratar Mohammed Kudus, meia-atacante de 24 anos. A oferta foi estimada em 50 milhões de libras, com recusa por parte dos Hammers — mas com negociações em andamento. O ganês prioriza a equipe Thomas Frank, caso uma saída seja concretizada nesta janela.

Mohammed Kudus, companheiro de Lucas Paquetá no West Ham (Foto: Divulgação/West Ham)

📆 Mercado da Bola: Datas da janela de transferências de verão da Europa

➡️Janela do meio do ano: quando abre e fecha nas principais ligas da Europa

Premier League (Inglaterra)

Janela oficial de 16 de junho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)

LaLiga (Espanha)

De 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)

Serie A (Itália)

De 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 20h, horário local)

Bundesliga (Alemanha)

Janela oficial de 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)

Ligue 1 (França)

Janela oficial de 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.