O Barcelona segue avançando para fechar a contratação de Roony Bardghji e está a poucos passos de sacramentar a negociação. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o sueco passou pela primeira bateria dos exames médicos, antes de assinar seu contrato.

Vale lembrar que o atual campeão espanhol acordou uma transferência de cerca de 2,5 milhões euros (cerca de R$ 15 milhões de reais) com o Copenhague, da Dinamarca, pela contratação joia sueca, de apenas 19 anos. O baixo valor da transação se dá por conta que seu contrato com a equipe dinamarquesa se encerraria em dezembro e o jogador não queria renovar com o clube.

Os exames médicos eram a única coisa que estavam pendentes para que a negociação seja fechada, e eles começaram a ser realizado neste domingo (6). No entanto, o sueco só será anunciado como novo jogador do Blaugrana nos próximos dias.

O jogador recebeu o apelido de "Messi sueco" por conta de ter um estilo de dribles parecido com o do craque argentino. Além disso, o camisa 10 é a maior inspiração do meia sueco.

Roony Bardghji em ação pelo Copenhague (Foto: Divulgação/ FC Copenhague)

Carrasco do Manchester United

Nascido na cidade do Kuwait para pais sírios, Bardghji se mudou para a Suécia quando tinha apenas seis anos. Nas categorias de base, passou por três equipes suecas antes de chegar para defender o Copenhague em 2020

Um ano depois, Roony fez sua estreia pelo time principal do clube dinamarquês e se tornou o jogador mais jovem a entrar em campo, tendo apenas 16 anos e seis dias. Uma semana depois, quebrou outro recorde, dessa vez como o goleador mais jovem da história do clube ao marcar na vitória por 3 a 1 sobre o AaB, pelo Campeonato Dinamarquês.

O sueco seguiu ganhando espaço com os Leões e entrou em partidas importantes em competições europeias. Roony marcou veio a marcar seu gol mais importante pela equipe na Champions League, quando o marcou o gol da virada do Copenhague sobre o Manchester United. A equipe dinamarquesa venceu a partida por 4 a 3 e se classificou para o mata-mata da principal competição continental europeia.

Depois disso, Roony acabou perdendo espaço dentro da equipe por conta de uma grave lesão no joelho, que o deixou afastado por pouco mais de um ano. Na última temporada, o sueco jogou apenas cinco jogos e não marcou gols.