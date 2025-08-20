Gigantes europeus disputam contratação de Rabiot; veja

O Olympique de Marselha anunciou, na última terça-feira (19), que Adrien Rabiot e Jonathan Rowe estão na lista de transferências do clube ao apresentarem "comportamento inaceitável" depois da derrota para o Rennes, na estreia da Ligue 1. Após o comunicado, dois clubes foram ligados ao meio-campista francês: o Milan e a Juventus.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

De acordo com a "RMC Sport", o Milan e a Juventus já entraram em contato com a agente - e mãe - de Adrien Rabiot para sondar a situação do meio-campista e tentar trazê-lo de volta para a Itália. O curioso é que, antes de rumar ao Olympique de Marselha há um ano, Rabiot foi jogador da Velha Senhora por cinco temporadas e escolheu deixar o clube por não ter alcançado um acordo para a renovação de seu contrato.

continua após a publicidade

Além dos gigantes italianos, o Manchester United foi mencionado pelo jornalista Fabrizio Romano, que trata como provável o oferecimento de Rabiot, via intermediários, aos Red Devils. Vale ressaltar que o United já manifestou interesse no meio-campista em outras oportunidades, inclusive no último verão europeu, quando o francês estava livre no mercado. Para vender Rabiot, o Olympique de Marselha espera uma proposta entre 15 e 20 milhões de euros (R$ 95,6 e 127,5 milhões na cotação atual, respectivamente).

Adrien Rabiot em coletiva da seleção francesa (FRANCK FIFE / AFP)

Briga de Rabiot no Olympique

O Olympique de Marselha estreou na temporada na última sexta-feira (15) e perdeu para o Rennes na primeira rodada da Ligue 1. O resultado trouxe um clima tenso para vestiário, especialmente entre Rabiot e Rowe. O jornal "L'Équipe" noticiou que houve "troca de golpes entre os dois jogadores". Em entrevista à "RTL", Véronique Rabiot, mãe e agente do meio-campista, afirmou que a decisão de afastar e vender Rabiot foi tomada pelo técnico Roberto De Zerbi.

continua após a publicidade

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.