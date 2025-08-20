menu hamburguer
Futebol Internacional

Em partida truncada, Fenerbahçe e Benfica ficam no empate pela Champions League

Equipe turca pressiona no fim, mas para na defesa dos portugueses

Fenerbahçe e Benfica empataram por 0 a 0 pela Champions League (Foto: Ozan KOSE/AFP)
imagem cameraFenerbahçe e Benfica empataram por 0 a 0 pela Champions League (Foto: Ozan KOSE/AFP)
João Pedro Rodrigues
Istambul (TUR)
Dia 20/08/2025
18:02
  • Mais Notícias

Fenerbahçe e Benfica empataram por 0 a 0, nesta quarta-feira (20), no Şükrü Saraçoğlu, em Istambul (TUR), pela Fase de Playoffs da Champions League. Em partida truncada e tensa, poucas oportunidades claras foram criadas e a igualdade persistiu no placar.

➡️ Time de David Luiz vence, e Brugge domina; os resultados do dia na Champions

A partida de volta será na quarta-feira (27), às 16h (de Brasília), no Estádio da Luz, em Lisboa (POR). O Benfica não contará com Florentino, expulso na ida após levar dois cartões amarelos em apenas dois minutos.

Como foi Fenerbahçe x Benfica pela Champions League?

Primeiro tempo

Logo no início de jogo, após longa posse de bola, Richard Ríos quase abriu o placar para o Benfica em chute de fora da área, mas Eğribayat fez a defesa. No decorrer, a partida ficou truncada e tensa, com poucas oportunidades de gol, apenas em chutes de fora da área, sendo a mais perigosa do zagueiro Jayden Oosterwolde, que exigiu uma grande defesa de Trubin para evitar o gol do Fenerbahçe, nos últimos lances da primeira etapa.

Fenerbahçe e Benfica empataram por 0 a 0 pela Champions League (Foto: Ozan KOSE/AFP)
Fenerbahçe e Benfica empataram por 0 a 0 pela Champions League (Foto: Ozan KOSE/AFP)

Segundo tempo

Em casa, o Fenerbahçe tomou a iniciativa nos primeiros lances, tentando pressionar os portugueses, mas sem sucesso. Com a partida ainda truncada, o Benfica se complicou após Florentino levar dois cartões amarelos em dois minutos e ser expulso. Com superioridade numérica, o time de José Mourinho se lançou ao ataque e até chegou a balançar as redes das Águias com En-Nesyri, após falha de Trubin em chute de Anderson Talisca, porém, foi anulado por impedimento.

Nos minutos finais, os turcos seguiram em busca de abrir o placar, mas pararam na retranca do Benfica, que segurou o empate até o apito final.

Fenerbahçe e Benfica empataram por 0 a 0 pela Champions League (Foto: Ozan KOSE/AFP)
Fenerbahçe e Benfica empataram por 0 a 0 pela Champions League (Foto: Ozan KOSE/AFP)

🏆 Confira os resultados de hoje na Champions

⚽ Celtic 0x0 Kairat
⚽ Basel 1x1 Copenhague
⚽ Bodø/Glimt 5x0 Sturm Graz

Fenerbahçe e Benfica empataram por 0 a 0 pela Champions League (Foto: Ozan KOSE/AFP)
Fenerbahçe e Benfica empataram por 0 a 0 pela Champions League (Foto: Ozan KOSE/AFP)

