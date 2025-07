Arsenal contrata goleiro que defendia clube rival de Londres

Depois de brilhar com a camisa do Bournemouth na última temporada, Kepa Arrizabalaga foi anunciado oficialmente como novo reforço do Arsenal nesta terça-feira (1). O goleiro espanhol, de 30 anos, chega ao norte de Londres em definitivo, após o clube negociar sua contratação junto ao Chelsea por 6 milhões de euros (cerca de R$ 35 milhões).

O jogador estava emprestado aos Cherries, e tinha contrato com o Chelsea, rival do Arsenal. Entretanto, isso não foi uma barreira para o acerto do espanhol aos Gunners. Kepa, que se tornou a contratação de um goleiro mais cara na história do futebol, chega ao clube por um valor quase simbólico: 6 milhões de euros. Além dos clubes da Inglaterra, o goleiro também teve passagens por Real Madrid, onde ganhou a Champions League, e Athletic Bilbao, onde foi revelado.

No Bournemouth, comandado por Andoni Iraola, Kepa viveu uma temporada de recuperação. Atuou em 35 partidas, fez mais de 40 defesas importantes e manteve o gol intacto em oito jogos da Premier League. O bom desempenho despertou novamente o interesse de clubes da elite europeia, e o Arsenal se antecipou à concorrência para fechar a contratação.

Kepa Arrizabalaga brigará pela titularidade no Chelsea

Com a chegada de Kepa, o técnico Mikel Arteta passa a ter duas opções de peso para o gol. David Raya, que assumiu a titularidade na última temporada, agora terá concorrência direta. A expectativa é que os dois disputem a posição ao longo do segundo semestre, com a Champions League e a Premier League no calendário.

Kepa Arrizabalaga em ação pelo Real Madrid (Foto: Reprodução/ Real Madrid)

Kepa também reencontrará um ambiente familiar. No elenco dos Gunners, estão outros espanhóis como David Raya, Mikel Merino e, em breve, Martín Zubimendi - que já está em Londres para finalizar sua transferência ao clube. O projeto espanhol do Arsenal segue firme, com a chancela de Arteta e a liderança técnica de Edu Gaspar, diretor de futebol.

A ida de Kepa para o Arsenal marca uma mudança significativa dentro da rivalidade entre os dois clubes. Embora movimentos entre Chelsea e Arsenal não sejam inéditos - como os casos de Petr Čech, David Luiz e Jorginho -, a transferência de um goleiro ainda vinculado ao elenco dos Blues causa barulho entre torcedores dos dois lados. Em Stamford Bridge, a venda foi vista como um corte de perdas; já no Emirates Stadium, é tratada como uma oportunidade de mercado.

