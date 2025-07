Com apenas 101 minutos em campo dos cinco jogos desde que Xabi Alonso chegou ao comando técnico do Real Madrid, Rodrygo pode estar de saída do clube. De acordo com a Sky Sports, da França, o brasileiro atraiu interesse do Al-Nassr, com o aval de Cristiano Ronaldo.

Com o novo contrato, Cristiano Ronaldo tem mais espaço para participar das decisões do clube saudita, e enxerga em Rodrygo o grande nome para reforçar o ataque do Al-Nassr. A ideia do Al-Nassr é oferecer um "cheque em branco" para o jogador brasileiro, na tentativa de convencê-lo a deixar a europa e acertar com o clube. Segundo a Sky Sports, Rodrygo respondeu aos sauditas que dará prioridade a clubes da Premier League em um primeiro momento.

No momento, o principal candidato a levar Rodrygo em caso de saída do clube merengue é o Arsenal, que já sondou o jogador algumas vezes desde o fim da última temporada.

Alvo do Al-Nassr, Rodrygo está sem espaço no Real Madrid

Alvo do Al-Nassr, Rodrygo jogou pelo Real Madrid na estreia do Mundial (Foto: Megan Briggs/AFP)

A sina de Rodrygo segue preocupando o torcedor do Real Madrid. Recuperado de um período de problemas físicos e psicológicos, o brasileiro ainda não alcançou o prestígio desejado sob o comando de Xabi Alonso no Mundial de Clubes.

São quatro jogos consecutivos barrado dos titulares para o "Rayo". Contra o Borussia Dortmund, neste sábado (5), o meia-atacante recebeu quatro minutos em campo, além dos acréscimos; antes, só havia deixado o banco diante do RB Salzburg, na fase de grupos. Nos duelos com Pachuca e Juventus, os 90 minutos foram fora de ação nos Estados Unidos.

