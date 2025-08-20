Goleada e brasileiro se destacando; confira o resultado dos playoffs da Champions League
Oito gols foram marcados em quatro jogos
- Matéria
- Mais Notícias
Nesta quarta-feira (20), foram disputados os jogos de ida dos playoffs da Champions League. Quatro partidas movimentaram a rodada e resultaram em oito gols. Confira os resultados da fase classificatória da competição.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Em partida truncada, Fenerbahçe e Benfica ficam no empate pela Champions League
Futebol Internacional20/08/2025
- Futebol Internacional
Arsenal e Arteta perdem artilheiro por lesão no joelho
Futebol Internacional20/08/2025
- Futebol Internacional
Time de David Luiz vence, e Brugge domina; os resultados do dia na Champions
Futebol Internacional19/08/2025
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Bodø/Glimt, da Noruega, e Sturm Graz, da Áustria, protagonizaram o duelo mais animado, com cinco gols. Já os demais confrontos foram mais equilibrados, terminando em empate. Celtic e Kairat ficaram no 0 a 0, assim como Fenerbahçe e Benfica. Basel, da Suíça, e FC København, da Dinamarca, empataram por 1 a 1.
Bodø/Glimt goleia Sturm Graz e garante ótima vantagem para a volta
O confronto que parecia menos atrativo foi o mais emocionante. O Bodø/Glimt dominou o Sturm Graz desde o início e construiu uma vitória contundente. Em apenas dez minutos, já havia marcado dois gols, deixando os austríacos sem reação. Aos 25, veio o terceiro, ampliando o massacre.
Mesmo com dois jogadores lesionados durante a partida, a equipe norueguesa seguiu no ataque e fez mais dois gols na segunda etapa, fechando o placar em 5 a 0. O resultado dá enorme vantagem para o jogo de volta.
Brasileiro é grande destaque na partida entre Basel e FC København
Na Suíça, quem se destacou foi o brasileiro Gabriel Pereira, zagueiro do FC København. O Basel saiu na frente com Shaqiri, de pênalti, mas nos acréscimos do primeiro tempo o defensor empatou.
A segunda etapa foi marcada por muitas faltas e cartões. Já nos minutos finais, Adjetey, do Basel, foi expulso, e os dinamarqueses chegaram a virar, mas o VAR anulou o gol. O empate em 1 a 1 acabou prevalecendo.
Em jogo morno, Celtic e Kairat ficam no empate
Na Escócia, o Celtic frustrou sua torcida ao empatar por 0 a 0 com o Kairat, do Cazaquistão. Apesar de ter 70% de posse de bola, o time não conseguiu furar a defesa adversária e desperdiçou a chance de sair em vantagem.
Fenerbahçe e Benfica fazem jogo tenso, mas também ficam no empate
No jogo mais badalado dos playoffs, Fenerbahçe e Benfica empataram por 0 a 0, em Istambul. A partida foi truncada e tensa, poucas oportunidades claras foram criadas e a igualdade persistiu no placar. Ambos os times tiveram chances claras, mas o placar permaneceu o mesmo.
Na etapa final, os portugueses ficaram em desvantagem numérica após a expulsão de Florentino. O time de José Mourinho tentou aproveitar e chegou a marcar com En-Nesyri, após chute de Talisca, mas o VAR anulou por impedimento. No fim, o Benfica se fechou e segurou o 0 a 0.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias