menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Goleada e brasileiro se destacando; confira o resultado dos playoffs da Champions League

Oito gols foram marcados em quatro jogos

Fenerbahçe e Benfica empataram por 0 a 0 pela Champions League (Foto: Ozan KOSE/AFP)
imagem cameraFenerbahçe e Benfica empataram por 0 a 0 pela Champions League (Foto: Ozan KOSE/AFP)
6e771dd9-b226-4729-869e-da978b8e27f6_IMG-20250103-WA0000-aspect-ratio-1024-1024
Tiago Teixeira Mendes
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porRodrigo Fajardo Mendes,
Dia 20/08/2025
18:42
  • Matéria
  • Mais Notícias

Nesta quarta-feira (20), foram disputados os jogos de ida dos playoffs da Champions League. Quatro partidas movimentaram a rodada e resultaram em oito gols. Confira os resultados da fase classificatória da competição.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Bodø/Glimt, da Noruega, e Sturm Graz, da Áustria, protagonizaram o duelo mais animado, com cinco gols. Já os demais confrontos foram mais equilibrados, terminando em empate. Celtic e Kairat ficaram no 0 a 0, assim como Fenerbahçe e Benfica. Basel, da Suíça, e FC København, da Dinamarca, empataram por 1 a 1.

continua após a publicidade

Bodø/Glimt goleia Sturm Graz e garante ótima vantagem para a volta

O confronto que parecia menos atrativo foi o mais emocionante. O Bodø/Glimt dominou o Sturm Graz desde o início e construiu uma vitória contundente. Em apenas dez minutos, já havia marcado dois gols, deixando os austríacos sem reação. Aos 25, veio o terceiro, ampliando o massacre.

Mesmo com dois jogadores lesionados durante a partida, a equipe norueguesa seguiu no ataque e fez mais dois gols na segunda etapa, fechando o placar em 5 a 0. O resultado dá enorme vantagem para o jogo de volta.

continua após a publicidade

Brasileiro é grande destaque na partida entre Basel e FC København

Na Suíça, quem se destacou foi o brasileiro Gabriel Pereira, zagueiro do FC København. O Basel saiu na frente com Shaqiri, de pênalti, mas nos acréscimos do primeiro tempo o defensor empatou.

A segunda etapa foi marcada por muitas faltas e cartões. Já nos minutos finais, Adjetey, do Basel, foi expulso, e os dinamarqueses chegaram a virar, mas o VAR anulou o gol. O empate em 1 a 1 acabou prevalecendo.

Em jogo morno, Celtic e Kairat ficam no empate

Na Escócia, o Celtic frustrou sua torcida ao empatar por 0 a 0 com o Kairat, do Cazaquistão. Apesar de ter 70% de posse de bola, o time não conseguiu furar a defesa adversária e desperdiçou a chance de sair em vantagem.

Fenerbahçe e Benfica fazem jogo tenso, mas também ficam no empate

No jogo mais badalado dos playoffs, Fenerbahçe e Benfica empataram por 0 a 0, em Istambul. A partida foi truncada e tensa, poucas oportunidades claras foram criadas e a igualdade persistiu no placar. Ambos os times tiveram chances claras, mas o placar permaneceu o mesmo.

Fenerbahçe e Benfica empataram por 0 a 0 pela Champions League (Foto: Ozan KOSE/AFP)
Fenerbahçe e Benfica empataram por 0 a 0 pela Champions League (Foto: Ozan KOSE/AFP)

Na etapa final, os portugueses ficaram em desvantagem numérica após a expulsão de Florentino. O time de José Mourinho tentou aproveitar e chegou a marcar com En-Nesyri, após chute de Talisca, mas o VAR anulou por impedimento. No fim, o Benfica se fechou e segurou o 0 a 0.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias