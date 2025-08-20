Real Madrid recebe bolada em transferência de jogador à gigante italiano
Jogador revelado pela equipe merengue foi vendida ao Napoli
A janela de transferências do Real Madrid segue sendo movimentada. O clube não contratou nenhum galáctico e tampouco vendeu um de seus principais ativos, mas, mesmo assim, conseguiu faturar alto. Miguel Gutiérrez, jogador formado na base merengue, foi vendido ao Napoli. Como os espanhóis mantinham 50% de seus direitos, uma quantia significativa entrou nos cofres dos Blancos.
O lateral foi negociado pelo Girona em operação avaliada em cerca de 18 milhões de euros, mais variáveis. Dessa soma, sete milhões irão direto para o Santiago Bernabéu, graças à cláusula que o clube manteve desde a transferência do jogador em 2022.
Real Madrid adota política com jogadores revelados por sua base
Essa fórmula tem se consolidado como peça-chave na política do Real Madrid. O clube evita se desfazer totalmente de suas promessas, garantindo margem de lucro em futuras vendas ou até facilitando um retorno por valores reduzidos. Foi assim com Fran García, que voltou ao Bernabéu por apenas cinco milhões de euros devido à cláusula de recompra.
No caso de Gutiérrez, o Real Madrid já havia recebido quatro milhões de euros quando o cedeu ao Girona. Três anos depois, vê sua aposta render novamente, lucrando metade da valorização do jogador rumo à Série A italiana.
Outro exemplo recente vem da saída de Javi Hernández, revelado em Chamartín e negociado pelo Leganés com o Al Arabi, do Catar. A operação foi fechada em três milhões de euros, com pagamento a partir da próxima temporada, após um ano de empréstimo. O contrato prevê ainda bônus anuais de quase um milhão a cada temporada em que o lateral atuar pelo novo clube. Metade de todo esse montante também ficará com o Real Madrid.
Somando os sete milhões garantidos por Miguel Gutiérrez e o milhão e meio referente à transferência de Javi Hernández, La Fábrica já rendeu mais de 29,5 milhões de euros (cerca de R$ 188 milhões) neste verão. Esse valor ajuda a equilibrar parte dos altos gastos feitos pelo Real Madrid no mercado. A equipe comandada por Xabi Alonso recebeu reforços pesados e já investiu 178 milhões de euros para fortalecer o elenco.
