Donnarumma chega a acordo com novo clube; saiba mais

Éderson está em seu último ano de contrato e afirmou que seu futuro é no Manchester City.

Gianluigi Donnarumma está em vias de deixar o PSG e já chegou a um acordo com seu possível novo clube. O goleiro escolheu o Manchester City e tem um contrato de cinco temporadas apalavrado com o clube inglês, segundo o jornalista Nicolò Schira.

A partir do entendimento entre Donnarumma e Manchester City, o clube de Pep Guardiola avançará com uma proposta ao PSG pelo goleiro. Entretanto, a situação só deve avançar mediante à venda de Éderson. O brasileiro atrai interesse do Galatasaray, da Turquia, e é a principal opção ao lado do português Diogo Costa, do Porto e antigo alvo dos Citizens.

Éderson acaba de entrar em seu último ano de contrato com o Manchester City e, por isso, pode estar mais próximo de uma saída. Mesmo assim, o goleiro falou sobre o assunto em meio à disputa do Mundial de Clubes e garantiu que seu futuro é nos Citizens. Dessa forma, um "dominó" está se formando para que as operações aconteçam e Donnarumma se torne reforço do City. O PSG já fez sua parte, contratando Lucas Chevalier junto ao Lille.

Donnarumma faz defesa difícil em Aston Villa x PSG (Foto: Paul Ellis / AFP)

Donnarumma está fora dos planos do PSG

A colisão entre Gianluigi Donnarumma e PSG se iniciou com o impasse pela renovação de contrato do goleiro, que tem vínculo por expirar em junho de 2026. A partir disso, a última competição do italiano pelo Paris foi o Mundial de Clubes e, logo depois, Donnarumma anunciou sua saída do clube e mandou uma indireta para os dirigentes parisienses:

"Desde o meu primeiro dia aqui, dei tudo de mim — dentro e fora de campo — para conquistar meu lugar e defender o gol do Paris Saint-Germain. Infelizmente, alguém decidiu que eu não poderia mais fazer parte do grupo nem contribuir para o sucesso da equipe. Estou decepcionado e amargurado. Espero ter a oportunidade de olhar a torcida no Parc des Princes nos olhos uma última vez e me despedir como deve ser. Se isso não acontecer, quero que saibam que seu apoio e carinho significam muito para mim e que jamais os esquecerei", disse.

