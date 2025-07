A eliminação para o Fluminense nas quartas de final do Mundial de Clubes não terminou bem para o Al-Hilal. Após a derrota por 2 a 1, o atacante brasileiro Malcom discutiu com torcedores do Al-Hilal na saída do campo para o vestiário. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o jogador e alguns torcedores trocando xingamentos em árabe, em um claro sinal de frustração com o resultado.

continua após a publicidade

O Contraste: do bate-boca ao elogio

O incidente com os torcedores contrasta fortemente com o discurso do próprio Malcom na zona mista, minutos depois. Para a imprensa, o jogador exaltou a campanha do time no torneio, defendendo a qualidade do futebol saudita.

— [A campanha serviu para] mostrar pro mundo que a gente não só ganha dinheiro, a gente joga futebol também, ficou bem claro aí — disse Malcom aos jornalistas, antes de parabenizar o Fluminense pela classificação.

continua após a publicidade

No entanto, o clima de orgulho e esportividade parece não ter durado muito. Na saída do Camping World Stadium, em Orlando, o atacante foi filmado em uma discussão acalorada com torcedores de seu próprio clube, aparentemente insatisfeitos com a eliminação.

Malcom e Neymar comemoram gol. (Foto: Ahmed Yosri/Reuters)

Malcom no Al-Hilal

Cria do Corinthians e com passagens de destaque por Barcelona e Zenit, Malcom chegou ao Al-Hilal em 2023 como uma das grandes estrelas do projeto saudita. Pelo clube, ele já disputou 100 partidas e marcou 39 gols. Entre seus títulos, estão o Campeonato Saudita, a Copa do Rei e duas Supercopas da Arábia Saudita.

continua após a publicidade

O atacante também mencionou na entrevista coletiva que a boa campanha no Mundial poderia dar mais visibilidade a jogadores da liga para a Seleção Brasileira, citando os companheiros Renan Lodi e Marcos Leonardo.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional