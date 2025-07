AO VIVO: Acompanhe o sábado do mercado da bola internacional

Chegou um dos principais momentos do ano para os fãs de futebol internacional: a janela de transferências do verão europeu. A seguir, o Lance! atualiza a sexta-feira (4) de negociações do principal palco do mercado da bola.

➡️ Veja como foi a sexta-feira do mercado da bola internacional

Igor Jesus 🤝 Nottingham Forest 🔴

Igor Jesus não é mais centroavante do Botafogo. O Nottingham Forest, clube da Premier League, oficializou, na manhã deste sábado (5), a contratação do atacante dias após a eliminação do Glorioso no Mundial de Clubes.

Igor custará aos cofres do clube do centro da Inglaterra cerca de 11,5 milhões de euros (R$ 73,2 milhões na cotação atual), segundo a imprensa inglesa. O vínculo entre as partes terá duração de quatro anos, expirando ao final do primeiro semestre de 2029.

Jamie Gittens 🤝 Chelsea 🔵

O Chelsea anunciou nova aquisição para o elenco comandado por Enzo Maresca dias antes de enfrentar o Fluminense no Mundial de Clubes. Trata-se de Jamie Gittens, de apenas 20 anos, contratado junto ao Borussia Dortmund.

O vínculo entre as partes terá duração de sete anos, expirando ao final do primeiro semestre de 2032. Ao todo, a transferência pode custar cerca de 52 milhões de euros (R$ 331,2 milhões na cotação atual), incluindo valores de bonificação por metas.

Mikey Johnston 🤝 Flamengo 🔴

Mirando o futebol alternativo europeu sob comando de José Boto na direção esportiva, o Flamengo encaminhou a contratação do atacante irlandês Mikey Johnston, que atuou na última temporada pelo West Bromwich, da segunda divisão da Inglaterra. Segundo o veículo britâncio Express & Star, o negócio vai girar em torno de 5 milhões de libras (cerca de 37 milhões de reais, na cotação atual).

Mikey Johnston, do West Bromwich (Foto: Reprodução/Mikey Jonhston)

Kyle Walker 🤝 Burnley 🔵🟡

O lateral-direito Kyle Walker é o novo reforço do Burnley, com vínculo válido por dois anos. O jogador, que retornou ao Manchester City após uma temporada no Milan, agora defenderá outro clube inglês. A equipe Scott Parker voltou à Premier League após o vice-campeonato da Championship na última temporada.

Matéria em atualização...

📆 Mercado da Bola: Datas da janela de transferências de verão da Europa

Premier League (Inglaterra)

Janela oficial de 16 de junho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)

LaLiga (Espanha)

De 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)

Serie A (Itália)

De 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 20h, horário local)

Bundesliga (Alemanha)

Janela oficial de 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)

Ligue 1 (França)

Janela oficial de 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)

