Ex-técnico do Cruzeiro é comparado a Pep Guardiola: ‘Mão notável’

Pep Guardiola segue sendo lembrado pelo trabalho com o Barcelona de Lionel Messi, entre 2008 e 2012. O técnico espanhol marcou a história do futebol pela forma como pensava e preparava o jogo para seus atletas, e continua sendo figura amplamente associada a ideias propositivas e de posse de bola. Não à toa, uma curiosa comparação foi costurada no segundo final de semana da temporada inglesa.

continua após a publicidade

➡️ Brasileiro é eleito o melhor jogador da primeira rodada da Premier League

Em confronto entre Watford e Queens Park Rangers, pela Championship - segunda divisão da Inglaterra -, os Hornets demonstraram bom volume de jogo e conseguiram a vitória por 2 a 1. Nas redes sociais, momentos de domínio no confronto levaram o técnico Paulo Pezzolano, ex-Cruzeiro, a ser comparado a Pep pela atuação de seu time.

A comparação também rendeu elogios por parte do jornal espanhol "Marca" a Pezzolano, pela atuação propositiva e dominante no confronto realizado no Vicarage Road, no último sábado (16). Com a manchete "A mão de Pezzolano já é notável no Watford", o diário discorreu sobre o desempenho dos Hornets.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

- A jogada dura quase três minutos, forçando o vídeo a acelerar em alguns momentos, e tem praticamente tudo: passes horizontais, passes verticais, dribles, cruzamentos na área, um chute (bloqueado por um zagueiro), a capacidade de recuperação nas duas vezes em que o adversário toma a posse de bola... e uma clara oportunidade final, apesar de subir. Estes foram os três primeiros pontos na atual Championship para a equipe de Paulo Pezzolano, após a dolorosa derrota para o Charlton. Eles reforçam a profunda mudança proposta pelo técnico uruguaio, ex-Valladolid, até porque, além do resultado, o incidente em questão demonstra que os jogadores estão assimilando suas ideias - apontou o periódico.

continua após a publicidade

🗣️ Pezzolano opina sobre Pep Guardiola

Em entrevista realizada ao mesmo diário, meses atrás, o comandante, que esteve à frente do Cruzeiro entre 2022 e 2023, rasgou elogios a Guardiola e disse que acredita em uma evolução do futebol por intermédio do ex-Barcelona.

- Na minha opinião, há um antes e um depois no futebol sob o comando dele. Vi o time que foi mais superior a todos os rivais da história, que foi o Barcelona de Pep. Eles podiam até perder algumas partidas, mas mesmo assim, eram constantemente superiores aos seus adversários - analisou o uruguaio.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.