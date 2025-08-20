menu hamburguer
Dois clubes da Premier League querem promessa do Barcelona

Marc Casadó pode estar de saída do clube blaugrana

Lamine Yamal e Marc Casadó - Barcelona
imagem cameraLamine Yamal e Marc Casadó são duas das joias do Barcelona (Foto: Denis Doyle / Getty Images via AFP)
Dia 20/08/2025
Uma das grandes promessas reveladas pelo Barcelona nos últimos anos, Marc Casadó atrai interesse de dois clubes da Premier League. De acordo com o jornalista Matteo Moretto, West Ham e Wolverhampton estão monitorando o meio-campista e podem fazer investidas concretas em breve. O Barça, por sua vez, espera uma oferta superior a R$ 191 milhões para negociar o jogador.

O futuro de Marc Casadó continua sendo manchete em Barcelona, apesar do jovem meio-campista ter pouco interesse em deixar o clube nesta janela de transferências. Além de West Ham e Wolverhampton, o Real Betis foi apontado como outro interessado pelo jogador de 21 anos. Porém, uma negociação só acontecerá se as equipes apresentarem propostas a partir de 30 milhões de euros (R$ 191,3 milhões na cotação atual).

Casadó não atuou contra o Mallorca, na estreia do Barcelona em La Liga, e pode ter uma temporada frustrante em questão de minutos diante da competição por vagas no meio-campo culé. Para o setor, Hansi Flick tem Frenkie De Jong, Pedri, Gavi, Fermin Lopéz e Dani Olmo à disposição. Apesar disso, não existem indícios, até então, de que Marc Casadó queira deixar a Catalunha e rumar para um novo clube.

Alvo de West Ham e Wolverhampton, Marc Casadó em ação pelo Barcelona na temporada 2024/25 (Foto: Reprodução/Instagram)

Números de Casadó pelo Barcelona

Marc Casadó recebeu sua primeira oportunidade na equipe principal do Barcelona em 2022/23, pela Liga dos Campeões. O ano seguinte ainda foi de oscilação entre o elenco profissional e o time B, mas 2024/25 foi a afirmação do jovem meio-campista. Casadó disputou 35 partidas por todas as competições na última temporada e conquistou a confiança de Hansi Flick para a composição do elenco Blaugrana. A minutagem e o desempenho recente chamaram atenção dos tradicionais clubes da Premier League.

