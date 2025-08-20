Dois clubes da Premier League querem promessa do Barcelona

Uma das grandes promessas reveladas pelo Barcelona nos últimos anos, Marc Casadó atrai interesse de dois clubes da Premier League. De acordo com o jornalista Matteo Moretto, West Ham e Wolverhampton estão monitorando o meio-campista e podem fazer investidas concretas em breve. O Barça, por sua vez, espera uma oferta superior a R$ 191 milhões para negociar o jogador.

O futuro de Marc Casadó continua sendo manchete em Barcelona, apesar do jovem meio-campista ter pouco interesse em deixar o clube nesta janela de transferências. Além de West Ham e Wolverhampton, o Real Betis foi apontado como outro interessado pelo jogador de 21 anos. Porém, uma negociação só acontecerá se as equipes apresentarem propostas a partir de 30 milhões de euros (R$ 191,3 milhões na cotação atual).

Casadó não atuou contra o Mallorca, na estreia do Barcelona em La Liga, e pode ter uma temporada frustrante em questão de minutos diante da competição por vagas no meio-campo culé. Para o setor, Hansi Flick tem Frenkie De Jong, Pedri, Gavi, Fermin Lopéz e Dani Olmo à disposição. Apesar disso, não existem indícios, até então, de que Marc Casadó queira deixar a Catalunha e rumar para um novo clube.

Alvo de West Ham e Wolverhampton, Marc Casadó em ação pelo Barcelona na temporada 2024/25 (Foto: Reprodução/Instagram)

Números de Casadó pelo Barcelona

Marc Casadó recebeu sua primeira oportunidade na equipe principal do Barcelona em 2022/23, pela Liga dos Campeões. O ano seguinte ainda foi de oscilação entre o elenco profissional e o time B, mas 2024/25 foi a afirmação do jovem meio-campista. Casadó disputou 35 partidas por todas as competições na última temporada e conquistou a confiança de Hansi Flick para a composição do elenco Blaugrana. A minutagem e o desempenho recente chamaram atenção dos tradicionais clubes da Premier League.

