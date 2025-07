Todo mundo espera alguma coisa de um sábado à noite. Apesar do domínio do Mundial de Clubes no noticiário esportivo, o interesse do Botafogo em Davide Ancelotti, filho e auxiliar do comandante da Seleção Brasileira, chegou aos jornais europeus. Um deles foi o "As", da Espanha, que repercutiu a movimentação de mercado.

Atual campeão da Libertadores, o Glorioso ganhou ainda mais notoriedade internacional após a vitória por 1 a 0 contra o PSG, pela segunda rodada da fase de grupos do Mundial. Contudo, se o ápice aconteceu contra o gigante francês, o juízo final de Renato Paiva sob comando da equipe foi na deorrta para o rival local Palmeiras, nas oitavas de final, em atuação abaixo da média.

— John Textor não ficou nada satisfeito com a postura de Paiva contra o Palmeiras e o dispensou imediatamente. O time carioca precisa urgentemente de um novo técnico, já que o Brasileirão recomeça na próxima semana e, em um mês, enfrentará as oitavas de final da Copa Libertadores. Sem dúvida, esse será um desafio desafiador para Davide Ancelotti , que terá que reconstruir uma equipe que perdeu Igor Jesus, já anunciado como o novo atacante do Nottingham Forest — escreveu o "As", em matéria assinada pelo jornalista Juan Lopesino.

Nesse sentido, o nome de Davide Ancelotti é um dos cotados para o cargo máster do clube. O profissional nunca foi técnico principal de uma equipe, mas esteve próximo de assumir equipes do exterior antes de decidir seguir ao lado de Carlo à frente do Brasil. A informação foi publicada primeiramente pelo jornalista francês Nabil Djellit e confirmada pelo Lance!.

Carreira de Davide Ancelotti 🧢

Diferentemente do pai, contudo, Davide não tem vínculo exclusivo com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O mesmo acontece com outros membros da comissão técnica da Canarinho, como o médico Rodrigo Lasmar, do Atlético-MG, e o preparador de goleiros Taffarel, que deixou o Liverpool na última semana.

O assistente da Seleção Brasileira possui licença PRO da FIFA para treinadores, fazendo-o apto para assumir times profissionais. Antes de se juntar à comissão técnica do Brasil, foi ligado ao Como, da Itália; o Rangers, da Escócia; e o Deportivo la Coruña, da Espanha. Contudo, optou por seguir ao lado do pai na Canarinho.

