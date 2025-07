As semifinais do Mundial de Clubes da Fifa estão definidas. Fluminense e Chelsea se enfrentam na terça-feira (8), enquanto PSG e Real Madrid medem forças na quarta-feira (9), em busca de uma vaga na grande final. As duas partidas serão disputadas no MetLife Stadium, em Nova Jersey, que tem capacidade para mais de 82 mil pessoas.

A comercialização dos ingressos começou logo após a definição dos confrontos, e o valor das entradas comprova o tamanho da mobilização dos fãs para cada partida.

O ingresso mais barato disponível para Fluminense x Chelsea é de 13,40 dólares (72,60 reais). Já o ticket mais em conta para assistir PSG x Real Madrid custa 271,40 dólares (1.471 reais). Assim, a entrada mais barata do confronto entre os europeus é aproximadamente 20 vezes mais cara do que a da outra semifinal.

Torcida do Fluminense no Mundial de Clubes (Foto: ANGELA WEISS / AFP)

A Fifa utiliza no Mundial de Clubes a estratégia de 'preço dinâmico' na comercialização dos ingressos, que consiste na ideia de que o valor das entradas varia de acordo com a procura do evento. Dessa forma, quanto maior for o interesse pelos ingressos, mais caros eles ficam. A entidade deve adotar a mesma estratégia na Copa do Mundo de 2026.

Entrada para PSG x Real Madrid passa de 11 mil reais

A alta demanda por ingressos para a partida entre Real Madrid x PSG fez com que os preços aumentassem vertiginosamente. A entrada para um setor próximo do campo de jogo está na casa de 2.174 dólares (11.783 reais). Por conta do 'preço dinâmico', os valores chegaram a ficar ainda maior na noite de sábado (5), superando a marca de 19 mil reais.