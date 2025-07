Seleção das quartas de final do Mundial tem cinco brasileiros; veja

As quartas de final do Mundial de Clubes chegaram ao fim neste sábado (5), definindo os dois confrontos das semifinais. O Fluminense é o único time não europeu com possibilidades de chegar a final, já que Chelsea, Real Madrid e PSG são os outros classificados para a próxima fase do torneio. Dessa forma, a redação do Lance! se reuniu para eleger a seleção das quartas de final, com direito a cinco representantes do Brasil.

O Fluminense derrotou o Al-Hilal em um jogo emocionante, com direito a golaço de Martinelli, um dos destaques da seleção das quartas de final. O Chelsea bateu o Palmeiras, e o Real Madrid e PSG eliminaram outros dois rivais alemães nas quartas de final. O time espanhol venceu o Borussia Dortmund e o time francês mandou o Bayern de Munique de volta para casa.

Nas semifinais, as quatro equipes classificadas vão duelar por uma vaga na grande decisão da primeira edição do Mundial de Clubes com 32 equipes. Confira a seleção das oitavas montada pela redação do Lance!:

Confira a seleção das quartas de final do Mundial, eleita pelo Lance!

⚽ GOL: Courtois (Real Madrid) - 57,1%

⚽ LTD: Hakimi (PSG) - 85,7%

⚽ ZAG: Thiago Silva (Fluminense) - 71,4%

⚽ ZAG: Ignácio (Fluminense) - 42,9%

⚽ LTE: Fran Garcia (Real Madrid) - 76,2%

⚽ MEI: Martinelli (Fluminense) - 61,9%

⚽ MEI: Cole Palmer (Chelsea) - 71,4%

⚽ MEI: Arda Güler (Real Madrid) - 71,4%

⚽ ATA: Gonzalo Garcia (Real Madrid) 90,5%

⚽ ATA: Doué (PSG) - 61,9%

⚽ ATA: Estêvão (Palmeiras) - 38,1%

🌐TEC: Renato Gaúcho (Fluminense) - 81%

Fluminense de Renato Gaúcho segue brilhando

O Fluminense segue se destacando no Mundial de Clubes. O Tricolor é o único time não europeu classificado para as semifinais do torneio. O time carioca derrotou o Al-Hilal por 2 a 1 no Camping World Stadium, em Orlando, na sexta-feira (4), e superou o adversário extremamente rico da Arábia Saudita.

Com a vitória, o Fluminense avançou e vai enfrentar o Chelsea na próxima fase do torneio. Será a terceira partida do clube brasileiro contra o time europeu no Mundial de Clube. O Fluminense ainda não foi derrotado por equipes da Europa, já que empatou com o Borussia Dortmund e venceu a Inter de Milão por 2 a 0 nas oitavas de final.

Renato Gaúcho em Fluminense 2 x 1 Al-Hilal. (Foto: Paul Ellis / AFP)

Em mais uma grande exibição, o Fluminense venceu o Al-Hilal com o brilho de dois jogadores do meio de campo. Os volantes Martinelli e Hércules foram os autores do gol da vitória diante do time saudita e reforçaram a marca da coletividade do elenco Tricolor, onde todos os jogadores têm tido a oportunidade de brilhar e decidir jogos. O camisa oito é um dos destaques da seleção das quartas de final do Mundial.

Courtois garante Real Madrid na semifinal

O Real Madrid parece ter entrado de vez na competição. Após iniciar a fase de grupos um pouco abaixo das expectativas, o time de Xabi Alonso tem crescido no Mundial de Clubes. O time espanhol derrotou o Borussia Dortmund no sábado (6) por 3 a 2 e conseguiu avançar às semifinais do torneio.

Courtois comemora defesa contra o Borussia Dortmund nas oitavas de final do Mundial de Clubes (Foto: Juan Mabromata / AFP)

Apesar do placar apertado, o Real Madrid foi superior ao time do Borussia Dortmund durante o jogo e manteve uma escrita sólida de 11 anos de invencibilidade contra os rivais. No fim da partida, o Real Madrid sofreu com a pressão do Borussia Dortmund, ficou com um jogador a menos, mas viu o goleiro Courtois, outro destaque da seleção das quartas de final do Mundial, garantir a vitória com uma das defesas mais espetaculares do torneio até o momento.

PSG manda o Bayern de volta para casa e Chelsea elimina o Palmeiras

No outro duelo entre europeus, o PSG venceu o Bayern de Munique por 2 a 0 e reforçou a grande fase que vive. Mesmo com dois jogadores a menos no fim da partida, o time francês conseguiu marcar o segundo gol sobre os rivais alemães e se garantiu na semifinal do campeonato.

Estêvão comemora seu gol contra o Chelsea no Mundial de Clubes (Foto:by Franck Fife / AFP)

No reencontro entre Chelsea e Palmeiras, os ingleses levaram a melhor e venceram o time brasileiro por 2 a 1. Estêvão, que se despediu do clube paulista na partida, marcou um golaço e deu uma boa mostra do seu talento para os torcedores de seu novo time. O brasileiro será jogador do Chelsea a partir de agosto e faz parte da seleção das quartas de final do Mundial.

Veja o chaveamento do Mundial de Clubes

O Fluminense encara o Chelsea na terça-feira (8), às 16h (de Brasília). No dia seguinte, Real Madrid e PSG se enfrentam no mesmo horário. Os dois jogos acontecem no MetLife Stadium, em Nova York. Confira abaixo o chaveamento.

Chaveamento do Mundial de Clubes com os confrontos de semifinal (Foto: Lance!)

