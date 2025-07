Arsenal se aproxima de acerto com ‘artilheiro dos sonhos’

A notícia que aqueceu o mercado da bola neste domingo (6) é que Viktor Gyökeres está cada vez mais próximo de ser o novo reforço do Arsenal para a temporada 2025/26. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o atacante sueco não deve retornar para os treinos do Sporting e o acerto com o Arsenal ficou mais próximo após uma rodada de negociações.

O Arsenal está em conversas avançadas com o Sporting para fechar a contratação do atacante de 27 anos. Embora o negócio ainda não esteja sacramentado, com as discussões sobre o valor da transferência em andamento, a situação está progredindo para uma conclusão. Os termos pessoais de um contrato proposto de cinco anos já foram acertados, e o sueco tem priorizado uma mudança para o Arsenal há algum tempo.

O técnico do Arsenal, Mikel Arteta, está pressionando para que a situação seja resolvida rapidamente antes do retorno do elenco para a pré-temporada. Gyökeres é um dos jogadores mais cobiçados da Europa, tendo marcado 54 gols em 52 jogos na temporada 2024/25, ajudando o Sporting a conquistar a dobradinha, com Campeonato Português e Taça de Portugal.

No dia 30 de março, o "The Athletic" já havia noticiado o forte interesse do Arsenal no artilheiro do Sporting, que era admirado há algum tempo pelo recém-nomeado diretor esportivo do clube, Andrea Berta. No mês passado, o presidente do Sporting, Frederico Varandas, havia insistido que o clube ainda não havia recebido nenhuma oferta pelo atacante e afirmou que sua equipe não cederia a "chantagens e insultos" em meio às especulações sobre o futuro do sueco.

Desde que se juntou ao Sporting, vindo do Coventry City em 2023, Gyökeres marcou 97 gols em 102 partidas. Sua trajetória no futebol inglês começou em 2017/18, quando se juntou ao Brighton, mas fez apenas oito jogos e marcou um gol. Após passagens por empréstimo por St. Pauli e Swansea City, ele se juntou ao Coventry, inicialmente por empréstimo, onde marcou 43 gols em duas temporadas e meia antes de sua mudança para Portugal.

Gyokeres, artilheiro do Sporting, está próximo de acerto com o Arsenal (Foto: Reprodução/Sporting)

Outros movimentos do Arsenal no mercado

Além de Gyökeres, o Arsenal também monitora Benjamin Sesko, do RB Leipzig, há algum tempo, buscando reforçar o ataque de Mikel Arteta. Sesko, de 22 anos, assinou um novo contrato com o Leipzig no verão passado, mas o fato de o clube da Bundesliga não ter conseguido se classificar para a Champions League aumentou a possibilidade de uma venda neste verão. O novo contrato de Sesko removeu uma cláusula de rescisão de 65 milhões de euros, mas foi assinado com um entendimento mútuo de que, quando o projeto certo surgisse, ele seria autorizado a sair por um preço justo.

Nesta janela, o Arsenal já concluiu as contratações do goleiro Kepa Arrizabalaga, vindo do Chelsea, e do meio-campista espanhol Martín Zubimendi, da Real Sociedad.

