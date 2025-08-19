Ex-Botafogo, Thiago Almada é exaltado por imprensa espanhola

Ex-Botafogo, o meia Thiago Almada vem sendo exaltado pela imprensa espanhola após suas primeiras atuações com o Atlético de Madrid. O argentino foi a grande contratação da equipe comandada por Diego Simeone na janela de transferências.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Apesar da derrota na estreia da La Liga por 2 a 1 para o Espanyol, Thiago Almada foi "salvo" por conta da boa atuação com a camisa do Atlético de Madrid. A expectativa que vinha se criando durante a pré-temporada se confirmou no primeiro jogo oficial.

continua após a publicidade

- Almada deixou claro diante do Espanyol que está convocado a ser um jogador chave nos jogos do Atlético de Madrid. Almada se apresentou no RCDE Stadium com talento suficiente para dominar a partida durante os 68 minutos em que esteve em campo. Ao lado de Johnny e sendo o melhor sócio do norte-americano na construção, o argentino foi uma das notas positivas na derrota - disse o "Marca", que seguiu:

- Se viu um jogador com personalidade, que não duvidou nem um momento em pedir a bola e assumir o protagonismo de uma equipe que mostrou uma grande melhora com a bola com o argentino em campo - destacou a imprensa espanhola.

continua após a publicidade

Com a saída de De Paul para o Inter Miami, Thiago Almada assume o lugar vago deixado pelo compatriota, sendo o grande armador do time de Simeone. As conexões do camisa 11 com Pablo Barrios no início do segundo tempo também foram elogiadas.

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.